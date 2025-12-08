'...वह शराब पीजिए फायदा करेगा', बिहार में शराबबंदी के बीच जीतन राम मांझी ने ये क्या कहा?

बिहार में शराबबंदी कानून लागू है लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अक्सर कुछ न कुछ सुझाव देते रहते हैं. इस बार उन्होंने बताया है कि कौन सा शराब पीना फायदेमंद होगा. 'हम' के प्रमुख बीते रविवार (07 दिसंबर, 2025) को गयाजी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जीतन राम मांझी पहुंचे थे.

मांझी ने कहा, "शराबबंदी पर नीतीश कुमार को तीसरी समीक्षा के लिए भेजे हैं. उसमें यह है कि कोई मजदूर काम करके शराब पीकर घर जा रहा है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस हजारों-हजारों गैलन शराब वालों को गट्टा लेकर छोड़ देती है. हमारे आदमी को फुंकवाकर (शराब टेस्ट) जेल भेज देती है. हमारे पिता शराब बनाते थे महुआ और ईख के रस से, वह शराब पीजिए फायदा करेगा. आज पांच लाख मुकदमा हमारे समाज पर है."

मांझी ने की नीतीश कुमार की प्रशंसा

गयाजी में आयोजित कार्यक्रम में भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिहार सीएम नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि 20 साल तक नीतीश कुमार सीएम रहे, इसलिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, यह सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि जब हम 1980 में थे तो स्कूल का भवन नहीं था. सभी लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे. आज बिहार में हर जगह स्कूल है. प्रशंसा में और भी बहुत कुछ कहा.

'पूजा-पाठ नहीं करते लेकिन भगवान में विश्वास'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 82 साल की उम्र में चुनाव लड़े हैं, अब 85 साल में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अगली बार देखेंगे क्या होगा. इस दौरान एक बार फिर जीतन राम मांझी ने कहा कि हम पूजा-पाठ नहीं करते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास रखते हैं. किस्मत में नहीं रहता तो एक भुइयां सीएम बनता क्या? भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनते? भगवान किस्मत में हमें यह भेजा है.

