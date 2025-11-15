हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'दीघा की बेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी', हार के बाद बोलीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या

'दीघा की बेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी', हार के बाद बोलीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या

Bihar Election Result 2025: दिव्या गौतम CPI(ML) के टिकट पर दीघा विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहीं थीं लेकिन उन्हें एनडीए प्रत्याशी संजीव चौरसिया ने चुनाव में पटखनी दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Nov 2025 10:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) को घोषित हो गए. एनडीए को शानदार जीत मिली है तो वहीं महागठबंधन इस चुनाव में चारों खाने चित्त हो गई. पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम को भी हार का सामना करना पड़ा. वो महागठबंधन की उम्मीदवार थीं. हार के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आपकी दीघा की बेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी. इस पहली मंजिल में जब आपने मेरा साथ दिया है तो आपके बीच रहते हुए, आपके सुख दुख में साथी बनी रहूंगी.

दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम CPI(ML) के टिकट पर किस्मत आजमा रही थीं. चुनाव नतीजों के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, ''दीघा विधानसभा के हमारे सम्मानित नागरिकों, हमारे अभिभावकों, बहनों-भाइयों से मैं यहीं कहना चाहूंगी कि मैं जब पहली बार राजनीति के मंच पर आई आपलोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया.'' 

दीघा की बेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी- दिव्या गौतम

उन्होंने आगे कहा, ''मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहूंगी कि आपकी दीघा की बेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी. आपके बीच रहते हुए, आपके सुख दुख में, संघर्षों की साथी बनी रहूंगी. इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं. जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और जो हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, उन सभी को मैं तहेदिल से धन्यवाद करना चाहती हूं. आपसे यही कहना चाहती हूं कि इस पहली मंजिल में जब आपने मेरा साथ दिया है तो मेरी पूरी जिंदगी हर मंच पर सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक मंचों पर आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी.'' 

दीघा विधानसभा सीट पर किसे मिली जीत?

पटना जिले में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें एक दीघा सीट भी शामिल है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस सीट से बीजेपी के संजीव चौरसिया को शानदार जीत मिली. उन्होंने महागठबंधन से (CPI-ML/L) की उम्मीदवार दिव्या गौतम को 59,079 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया. संजीव चौरसिया को कुल 1 लाख 11 हजार 01 वोट मिले हैं. चौरसिया बिहार में दूसरा और पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों में पहले स्थान पर अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले विधायक बने हैं. वहीं दिव्या गौतम को कुल 51 हजार 922 वोट हासिल हुए. 

Published at : 15 Nov 2025 10:17 PM (IST)
