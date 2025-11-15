बिहार: 'परिवार बिखरना नहीं चाहिए', रोहिणी आचार्य ने तोड़ा लालू परिवार से नाता तो बोली BJP

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के आरजेडी छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है. इस पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह लालू यादव के परिवार का आपसी मामला है लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए. किसी व्यक्ति की वजह से परिवार बिखर रहा है तो ये सही नहीं है.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आगे कहा, ''लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है. चूकि यह पारिवारिक मामला है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है."

#WATCH | Patna | On RJD leader Rohini Acharya's decision to quit politics and disown her family, Bihar BJP President Dilip Jaiswal says, "This is an internal family matter of Lalu Yadav's family. I would request that the family not break apart. If the family is breaking up… pic.twitter.com/yMrC7dTeyd — ANI (@ANI) November 15, 2025

लालू यादव के परिवार में घमासान

बिहार चुनाव नतीजे के ऐलान के एक दिन बाद ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मच गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी ने इस बात का ऐलान किया कि वो पार्टी और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए गए. महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं आरजेडी की सीटें 25 पर सिमट कर रह गई है.

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं. अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने के लिए कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं.''

जेडीयू नेता ने क्या कहा?

इससे पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार रोहिणी आचार्य को लेकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर सवाल खड़े किए. उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र तक की संज्ञा दे दी. उन्होंने कहा, ''क्या लालू यादव राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सबकुछ जानते हुए भी खामोश हैं.'' उन्होंने ये भी कहा कि जिस बेटी ने उनके प्राण की रक्षा की उसकी कराह भारी पड़ेगी.