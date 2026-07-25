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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'Gen Z पर अत्याचार करने वालों...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

'Gen Z पर अत्याचार करने वालों...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

Pappu Yadav On Dharmendra Pradhan: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पप्पू यादव ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया. उन्होंने पीएम से सार्वजनिक माफी, छात्रों की रिहाई और कार्रवाई की मांग की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Jul 2026 09:48 PM (IST)
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नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए भारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के बाद विपक्षी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी सरकार पर निशाना साधा है और आगे की मांगें रखी हैं.

सांसद पप्पू यादव ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छात्रों के संघर्ष की जीत बताया. उन्होंने कहा, "सत्य, न्याय, संघर्ष की जीत है.  अहंकार और 56 इंची गुमान की हार है. जिंदाबाद छात्र-युवा GenZ साथियों, प्रधानमंत्री छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें!, जेल में बंद सारे छात्र साथियों की रिहाई हो, GenZ पर अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई हो. तभी आंदोलन की पूर्णाहुति होगी."

पप्पू यादव ने अपने बयान में कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और आंदोलन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा, जब तक उनकी बाकी मांगें भी पूरी नहीं होतीं.

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कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी दी प्रतिक्रिया 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इसे जवाबदेही की शुरुआत बताया है. उन्होंने कहा कि यह केवल पहला कदम है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मामले पर जवाबदेही लेनी चाहिए.

कन्हैया कुमार ने कहा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी है. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि यह जवाबदेही की शुरुआत है और आने वाले समय में संघर्ष जारी रहेगा. उनके इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है.

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विपक्ष लगातार बना रहा दबाव

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष इसे छात्रों के आंदोलन और जनदबाव की जीत बता रहा है. अलग-अलग विपक्षी दलों के नेता लगातार सरकार से और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं.

वहीं, पप्पू यादव ने छात्रों की रिहाई और प्रधानमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग उठाई है, NEET पेपर लीक मामले को लेकर सियासी बयानबाजी फिलहाल तेज होती नजर आ रही है.

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Published at : 25 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
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