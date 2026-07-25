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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी CJP! अभिजीत दीपके का ऐलान- 'पटना में...'

अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी CJP! अभिजीत दीपके का ऐलान- 'पटना में...'

Abhijeet Dipke News: सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पटना आने की बात कही है. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तेज प्रताप ने भी उन्हें बुलाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jul 2026 08:36 PM (IST)
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महीने भर से अधिक समय से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का धरना-प्रदर्शन आखिरकार शनिवार (25 जुलाई, 2026) को समाप्त हो गया. एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो दूसरी ओर तत्काल प्रभाव से सीजेपी ने अपने आंदोलन को भी खत्म कर दिया. आने वाले समय में अब अभिजीत दीपके बिहार में प्रदर्शन कर सकते हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दिल्ली के जंतर-मंतर का है. आंदोलन में पहुंची एक युवती ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से कहा कि बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो. उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है. हम लोगों ने उन्हें नहीं चुना था.

'ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद…'

प्रदर्शन में पहुंची युवती की बात को सुनकर अभिजीत दीपके ने कहा, "मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो अगला इवेंट होगा वो बिहार के पटना में होगा." 

अभिजीत दीपके का यह वीडियो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले का है जो सोशल मीडिया अब वायरल हो रहा है. अब यह देखने वाली बात होगी कि आग क्या सही में अभिजीत दीपके बिहार आने वाले हैं या फिर उन्होंने बस ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान यह बात कह दी है.

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'परीक्षाओं में धांधली और…'

तेज प्रताप ने दिया अभिजीत को न्योता

उधर दूसरी ओर अभिजीत दीपके को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार आने का न्योता दे दिया है. शनिवार (25 जुलाई, 2026) को तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और अपील करते हुए कहा कि अभिजीत दीपके अविलंब बिहार की धरती पर आएं.

जनता की आवाज बनें: तेज प्रताप

तेज प्रताप ने कहा, "​बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है. मैं उनसे (अभिजीत दीपके) आग्रह करता हूं कि वे बिहार आकर यहां की जनता की आवाज बनें और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें."

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'दमनकारी सरकार के…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
CJP Samrat Choudhary BIHAR NEWS Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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