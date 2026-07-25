अब सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी CJP! अभिजीत दीपके का ऐलान- 'पटना में...'

महीने भर से अधिक समय से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का धरना-प्रदर्शन आखिरकार शनिवार (25 जुलाई, 2026) को समाप्त हो गया. एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो दूसरी ओर तत्काल प्रभाव से सीजेपी ने अपने आंदोलन को भी खत्म कर दिया. आने वाले समय में अब अभिजीत दीपके बिहार में प्रदर्शन कर सकते हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दिल्ली के जंतर-मंतर का है. आंदोलन में पहुंची एक युवती ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से कहा कि बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो. उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है. हम लोगों ने उन्हें नहीं चुना था.

'ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद…'

प्रदर्शन में पहुंची युवती की बात को सुनकर अभिजीत दीपके ने कहा, "मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो अगला इवेंट होगा वो बिहार के पटना में होगा."

अभिजीत दीपके का यह वीडियो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले का है जो सोशल मीडिया अब वायरल हो रहा है. अब यह देखने वाली बात होगी कि आग क्या सही में अभिजीत दीपके बिहार आने वाले हैं या फिर उन्होंने बस ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान यह बात कह दी है.

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तेज प्रताप ने दिया अभिजीत को न्योता

उधर दूसरी ओर अभिजीत दीपके को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार आने का न्योता दे दिया है. शनिवार (25 जुलाई, 2026) को तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और अपील करते हुए कहा कि अभिजीत दीपके अविलंब बिहार की धरती पर आएं.

मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूँ कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं।

​बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे बिहार आकर यहाँ की जनता की… pic.twitter.com/ADzYCxfB4w — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) July 25, 2026

जनता की आवाज बनें: तेज प्रताप

तेज प्रताप ने कहा, "​बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है. मैं उनसे (अभिजीत दीपके) आग्रह करता हूं कि वे बिहार आकर यहां की जनता की आवाज बनें और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें."

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