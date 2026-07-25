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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur Bypoll: 'प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं', JDU एमएलसी संजय सिंह का बड़ा दावा

Bankipur Bypoll: 'प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं', JDU एमएलसी संजय सिंह का बड़ा दावा

Bankipur Bypoll: जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि यह बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और वोटर उत्साहित है. प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं बनने वाले हैं ,उन्हें तो पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहा है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 25 Jul 2026 08:56 PM (IST)
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बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार खत्म होने में मात्र तीन दिन बचे हैं. ऐसे में एनडीए करो या मरो की स्थिति में है. सभी घटक दलों के बड़े नेता सड़क पर उतर चुके हैं .जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी संजय सिंह नाला रोड में  खुद पर्ची लेकर सड़कों पर लोगों को बांटते नजर आए. उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और वोटर उत्साहित है. प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं बनने वाले हैं ,उन्हें तो पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहा है, वह मैनेजमेंट कर्ता है उनके पास वोटर नहीं है. 2025 के चुनाव में 243 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे क्या हुआ? यह सिर्फ हवा बनाते हैं. पिछली बार से भी ज्यादा मतों से बीजेपी की प्रत्याशी जीतेंगे. हम लोग हर जगह लोगों से मिल रहे हैं.

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'प्रशांत किशोर को नकारा'

एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि किसी से कोई टक्कर नहीं है. अगर टक्कर में  होगा भी तो वह आरजेडी से रहेगी. प्रशांत किशोर तो कहीं है ही नहीं. बता दें कि बीजेपी ने इस सीट को की जीतने के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है. पार्टी से 40 स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतारे गए हैं तो एनडीए के सभी घटक दल जेडीयू, लोजपा रामविलास,हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के सभी नेता जातीय समीकरण के हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे हैं. 

राजपूत बाहुल्य इलाके में प्रचार तेज 

संजय सिंह राजपूत जाति से आते हैं और आज वह नाला रोड के में घूम रहे थे. नाला रोड, लोहानीपुर यह सब राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है और बांकीपुर विधानसभा में करीब 5% राजपूत वोटर है. ऐसे में हर जाति के नेता लोग सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं.

बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसके लिए अब प्रचार काफी तेज हो गया हैं. कई विश्लेषक इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं. जबकि एनडीए और आरजेडी अपनी-अपनी जीत का दावा भर रहे हैं.

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Published at : 25 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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