केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पुरजोर बचाव किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने छात्रों की हर मांग पर त्वरित कार्रवाई की, लेकिन कुछ बाहरी ताकतों ने देश में भ्रम और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की.

गिरिराज सिंह ने कहा कि जब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कोई देरी किए तुरंत प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने दावा किया कि सरकार के त्वरित एक्शन के कारण महज एक महीने के भीतर न केवल परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई, बल्कि यह पूरी तरह से 'लीक-प्रूफ' (पारदर्शी और सुरक्षित) थी. इसके साथ ही, परीक्षाओं के परिणाम भी तय समय पर घोषित कर दिए गए.

#WATCH | Patna | On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Union Minister Giriraj Singh says, "The Bharatiya Janata Party works for national unity and the prosperity of the nation. When students came forward with their demands, Prime Minister Narendra… pic.twitter.com/DrSXPyP5X5 — ANI (@ANI) July 25, 2026

'बाहरी ताकतों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची'

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार की त्वरित कार्रवाई और पारदर्शिता के बावजूद, कुछ 'बाहरी ताकतों' (External Forces) ने देश में एक अलग और नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया.

अपनी पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय एकता और देश की समृद्धि के लिए काम करती है."

'युवाओं और छात्रों के प्रति संवेदनशील हैं PM मोदी'

गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की कार्यशैली की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से देश के युवाओं और छात्रों की चिंताओं के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं और उनके भविष्य व हितों को सर्वोपरि रखते हैं.