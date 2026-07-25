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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के अभिजीत दीपके को तेज प्रताप ने बुलाया बिहार? बता दिया अगला टारगेट

CJP के अभिजीत दीपके को तेज प्रताप ने बुलाया बिहार? बता दिया अगला टारगेट

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से अपील की है. तेज प्रताप ने फेसबुक पर पोस्ट किया है. निशाने पर सम्राट चौधरी की सरकार है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jul 2026 05:36 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने आखिरकार शनिवार (25 जुलाई, 2026) को इस्तीफा दे दिया. अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) को जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार बुलाया है. उन्होंने अब बिहार से सम्राट सरकार को हटाने की मांग की है.

फेसबुक पर तेज प्रताप यादव ने लिखा है, "मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूं कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं. ​बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है…" 

'सम्राट को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें'

अभिजीत दीपके से आग्रह करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा,"बिहार आकर यहां की जनता की आवाज बनें और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें. ​इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल और मेरे समर्थकों का पूर्ण और अटूट समर्थन उनके साथ रहेगा. बिहार के बेहतर भविष्य और जनहित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे."

यह भी पढ़ें- बिहार बंद के दौरान हिरासत में लिए गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'मैं स्टूडेंट्स और…'

बता दें कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है. अब जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उसे देखते हुए तेज प्रताप यादव ने अभिजीत दीपके से कहा है कि यहां (बिहार) भी जनांदोलन की आवश्यकता है. 

तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी को टैग किया है.

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'परीक्षाओं में धांधली और…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jul 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav CJP BIHAR NEWS Abhijeet Dipke
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