CJP के अभिजीत दीपके को तेज प्रताप ने बुलाया बिहार? बता दिया अगला टारगेट

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने आखिरकार शनिवार (25 जुलाई, 2026) को इस्तीफा दे दिया. अब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) को जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिहार बुलाया है. उन्होंने अब बिहार से सम्राट सरकार को हटाने की मांग की है.

फेसबुक पर तेज प्रताप यादव ने लिखा है, "मैं, तेज प्रताप यादव, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके से यह विशेष अपील करता हूं कि वे अविलंब बिहार की धरती पर आएं. ​बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आज एक कड़े और मजबूत जनांदोलन की आवश्यकता है…"

'सम्राट को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें'

अभिजीत दीपके से आग्रह करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा,"बिहार आकर यहां की जनता की आवाज बनें और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें. ​इस परिवर्तन की लड़ाई में मेरी पार्टी जनशक्ति जनता दल और मेरे समर्थकों का पूर्ण और अटूट समर्थन उनके साथ रहेगा. बिहार के बेहतर भविष्य और जनहित के लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे."

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बता दें कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है. अब जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उसे देखते हुए तेज प्रताप यादव ने अभिजीत दीपके से कहा है कि यहां (बिहार) भी जनांदोलन की आवश्यकता है.

तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी को टैग किया है.

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