बिहार में NDA सरकार का एक साल, PM मोदी देंगे बड़ी सौगात? जानिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के दौरे पर आएंगे. इस दौरान वे वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री बिदुपुर सिक्सलेन पुल का उद्घाटन भी करेंगे. इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा.

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसे राज्य के विकास और औद्योगिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से बिहार को विकास की नई सौगात मिलेगी.

संजय सरावगी ने यह जानकारी सोमार (09 नवंबर, 2026) को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें शामिल होने की सहमति दी है.

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प्रेस वार्ता में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एलजेपी (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्रवंशी भी मौजूद रहे.

जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र से रोजगार की उम्मीद

संजय सरावगी ने कहा कि वैशाली की ऐतिहासिक धरती से बिहार के औद्योगिक भविष्य की नई शुरुआत होगी. जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र का विकास स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करेगा. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने.

उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बिहार निवेश के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है. सरकार चाहती है कि युवाओं को अपने प्रदेश में ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलें.

बिदुपुर सिक्सलेन पुल का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बिदुपुर सिक्सलेन पुल का उद्घाटन करेंगे. यह पुल आमस-दरभंगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे उत्तर बिहार और मिथिलांचल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. आवागमन आसान होने से व्यापार, उद्योग और कृषि गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ रहा बिहार

सरावगी ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बदलाव आया. अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बिहार से रिश्ता विश्वास और विकास का है. केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, हवाई संपर्क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नई गति दी है.

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपसी समन्वय से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटेंगे.

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