बिहार में डॉक्टर पति ने पत्नी को मारी गोली, दिवाली की रात हत्या से हड़कंप

बिहार के हाजीपुर में दिवाली की रात एक डॉक्टर (दंत चिकित्सक) पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना वैशाली के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत राजपूत नगर रोड नंबर-2 की है. मृतका की पहचान राकेश सिंह की 48 वर्षीय पत्नी नीलू सिंह के रूप में हुई है.

हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद कारण बताया जा रहा है. आरोपी पति पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने का आरोप है. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया. इस घटना के दौरान महिला की बेटी मौके पर ही थी जो जिसने सबकुछ देखा कि कैसे क्या कुछ हुआ.

मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन

अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है. दीपावली की रात एक तरफ जहां पटाखों की शोर में लोग डूबे थे तो दूसरी ओर इस तरह की घटना से एक परिवार में मातम पसर गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है.

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इस पूरे मामले में पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है लेकिन मामला क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका है. शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. सवाल है कि क्या घरेलू विवाद ही कारण है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? जांच पूरी होने और आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद ही यह सब कुछ पता चलेगा.

क्या कहती है पुलिस?

इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी का नाम राकेश सिंह और पिता का नाम उमेश सिंह है. उसके द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक (नीलू सिंह) जो हैं उनके पिता का नाम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह है. जो चश्मदीद हैं उनकी बेटी, उसने बताया है कि कैसे उसके पिता के द्वारा आवेश में आकर गोली मारी गई है. पोस्टमार्टम करा दिया गया है. एक ही गोली महिला के सिर में लगी है.

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