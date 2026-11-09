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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में डॉक्टर पति ने पत्नी को मारी गोली, दिवाली की रात हत्या से हड़कंप

बिहार में डॉक्टर पति ने पत्नी को मारी गोली, दिवाली की रात हत्या से हड़कंप

वैशाली के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत राजपूत नगर की घटना है. पति ने दिवाली की रात पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है. एसआईटी का गठन किया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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बिहार के हाजीपुर में दिवाली की रात एक डॉक्टर (दंत चिकित्सक) पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना वैशाली के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत राजपूत नगर रोड नंबर-2 की है. मृतका की पहचान राकेश सिंह की 48 वर्षीय पत्नी नीलू सिंह के रूप में हुई है. 

हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद कारण बताया जा रहा है. आरोपी पति पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारने का आरोप है. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया. इस घटना के दौरान महिला की बेटी मौके पर ही थी जो जिसने सबकुछ देखा कि कैसे क्या कुछ हुआ. 

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मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन

अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है. दीपावली की रात एक तरफ जहां पटाखों की शोर में लोग डूबे थे तो दूसरी ओर इस तरह की घटना से एक परिवार में मातम पसर गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है. 

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इस पूरे मामले में पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है लेकिन मामला क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका है. शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. सवाल है कि क्या घरेलू विवाद ही कारण है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? जांच पूरी होने और आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद ही यह सब कुछ पता चलेगा.

क्या कहती है पुलिस?

इस पूरे मामले को लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी का नाम राकेश सिंह और पिता का नाम उमेश सिंह है. उसके द्वारा लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक (नीलू सिंह) जो हैं उनके पिता का नाम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह है. जो चश्मदीद हैं उनकी बेटी, उसने बताया है कि कैसे उसके पिता के द्वारा आवेश में आकर गोली मारी गई है. पोस्टमार्टम करा दिया गया है. एक ही गोली महिला के सिर में लगी है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 04:36 PM (IST)
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Vaishali Hajipur BIHAR NEWS
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