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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदरभंगा में चचेरे भाई की हत्या, दीपावली की रात मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली

दरभंगा में चचेरे भाई की हत्या, दीपावली की रात मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली

दरभंगा के पड़री गांव में दीपावली की रात चचेरे भाई ने मुंह में पिस्टल डालकर गोली मार दी. हादसे में काशीकांत ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस जांच कर रही है.

Written By : सुभाष शर्मा |  Updated at : 09 Nov 2026 04:53 PM (IST)
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दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के पड़री गांव में दीपावली की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि उसके चचेरे भाई ने मुंह में पिस्टल डालकर तीन गोलियां दागीं. वारदात के बाद बाइक से भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पुलिस ने उसके पास से पिस्टल और करीब 40 कारतूस बरामद किए हैं.

घटना रविवार (8 नवंबर) देर शाम की है. दीपावली के मौके पर काशीकांत ठाकुर अपने घर में चौकी पर बैठे थे. इसी दौरान उनके रिश्ते के चचेरे भाई कुमोद ठाकुर वहां पहुंच गए. दोनों के बीच पहले बातचीत हुई. फिर किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया.

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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुमोद ने पिस्टल निकाली और काशीकांत के मुंह में डालकर गोली चला दी. फिर ताबड़तोड़ तीन गोलियां दागीं. गोली माथे और सीने सहित शरीर के अन्य हिस्सों में भी लगीं. इससे काशीकांत की मौके पर ही मौत हो गई. घर में गोलियों की आवाज सुनकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

बाइक से भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा

हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार होने लगा. बहेड़ा थाना क्षेत्र के मलौल गांव के पास उसकी बाइक से एक व्यक्ति को धक्का लग गया. इसके बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा शुरू कर दिया. करीब दो किलोमीटर तक पीछा करने के बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई की और उसे बांधकर रखा. सूचना पर बहेड़ा थानाध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से लेकर हिरासत में ले लिया.

पिस्टल और करीब 40 कारतूस बरामद

पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और करीब 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा दो खोखे मिलने की भी जानकारी है. आरोपी के पास से बॉडी प्रोटेक्टर बरामद होने की बात भी सामने आई है.

2010 से दोनों परिवारों में चल रहा था विवाद

घटना की सूचना पर बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी और थानाध्यक्ष चन्द्रमणि मौके पर पहुंचे. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) भेज दिया. 

दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने हत्या की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मृतक रिश्ते में आरोपी का चाचा लगता था. दोनों परिवारों के बीच वर्ष 2010 से विवाद चल रहा था. हालांकि हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद पड़री गांव में मातम पसरा है.

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Published at : 09 Nov 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Darbhanga Bihar Crime BIHAR NEWS
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