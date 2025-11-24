फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से बिहार के सियासी गलियारे में भी शोक की लहर है. सभी इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं. जेडीयू नेता संजय कुमार झा से लेकर हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है. दोनों ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर धर्मेंद्र को याद किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

मांझी ने कहा- कला व फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा है, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद है. उनका जाना कला व फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोक संतप्त परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!"

'उनकी जीवंतता कलाप्रेमियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी'

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "हिंदी सिनेमा ने आज अपना एक बेहद जिंदादिल सितारा खो दिया. अपनी मिट्टी और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखने वाले धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. अपनी सहज अदाकारी, सादगी और मानवीय संवेदनाओं से उन्होंने दशकों तक करोड़ों सिनेप्रेमियों के दिलों पर राज किया. उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनकी जीवंतता कलाप्रेमियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा देओल परिवार को संबल प्रदान करें. ॐ शांति."

दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है. सरलता, संवेदनशीलता और अद्भुत अभिनय कौशल से सजे उनके चरित्र केवल पर्दे पर नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों में अमर हो चुके हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति दें. ॐ शांति!"

