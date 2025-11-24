'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. सोमवार (24 नवंबर, 2025) को जैसे ही यह खबर सामने आई तो फिल्म जगत से लेकर उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर छा गई. वो लगातार बीमार चल रहे थे. कुछ दिनों पहले ही अस्पताल से घर गए थे. इसके बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. अब निधन के बाद उनके चाहने वालों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. भोजपुरी के फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह ने भी शोक जताया है.

'आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं…'

पवन सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "धर्मेन्द्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है. आज ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, जिंदगी से ही एक रौशन उजाला चला गया हो. मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला. सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले. ॐ शांति ॐ."

पवन सिंह ने अपने पोस्ट में धर्मेंद्र के साथ एक तस्वीर शेयर की है. तस्वीर देखने से काफी पुरानी लग रही है. इसमें पवन सिंह के कंधे पर धर्मेंद्र हाथ रखे नजर आ रहे हैं.

शाहनवाज हुसैन ने कहा- धर्मेंद्र का जाना दुखद

धर्मेंद्र के निधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वो उन्हें (धर्मेंद्र) व्यक्तिगत तौर पर जानते थे. देश ने आज चहेता सितारा खोया है. नेक दिल इंसान थे. हंसमुख थे. सबको लेकर चलते थे. उनके जाने से फिल्मी दुनिया में एक युग का अंत हो गया.

