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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा

दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा

बीजेपी नेता देवेश कुमार ने हाल ही में विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था. वे बिहार में पार्टी के प्रवक्ता, उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे कई पदों पर रह चुके हैं. अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 09:29 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधान पार्षद देवेश कुमार को सोमवार (31 अगस्त, 2026) को बिहार राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. उन्होंने पिछले महीने एनडीए के सहयोगी दल के लिए विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए इस्तीफा दिया था. अब सम्राट सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

राज्य के योजना और विकास विभाग के एक बयान के अनुसार, देवेश कुमार को इस पद के लिए नामित किया गया है. इस पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और उनका कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक होगा.

देवेश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और बोर्ड के प्रमुख एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया. पत्रकार से नेता बने देवेश कुमार, स्वतंत्रता सेनानी यमुना कार्जी के पोते हैं, जिन्हें प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का दायां हाथ माना जाता था.

बीजेपी में कई पदों पर रहे देवेश कुमार

देवेश कुमार ने बिहार में भाजपा के प्रवक्ता, उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे कई पदों पर सेवा दी है. वर्तमान में मिजोरम में भाजपा के प्रभारी कुमार को 2021 में बिहार के राज्यपाल ने राज्य विधान परिषद के लिए नामित किया था, और उनका कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था.

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हालांकि, उन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया और स्पष्ट किया कि यह उनका अपनी मर्जी से लिया गया फैसला था. इस कदम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और राज्य में मंत्री दीपक प्रकाश के लिए विधानमंडल का सदस्य चुने जाने का रास्ता साफ हो गया. 

नीतीश के करीबी हरेंद्र सिंह को भी बड़ा मौका

दूसरी ओर नीतीश कुमार के अंगरक्षक रहे हरेंद्र सिंह को नागरिक परिषद का महासचिव बनाया गया है. डॉ. अजय सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है. छोटू सिंह को नागरिक परिषद से हटाए जाने के बाद पद खाली हुआ था. उसी जगह पर हरेंद्र सिंह को महासचिव बनाया गया है.

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Published at : 31 Aug 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Devesh Kumar BIHAR NEWS
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