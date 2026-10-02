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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में दरार! 3 सीटों पर कांग्रेस-आरजेडी का मुकाबला

बिहार MLC चुनाव: महागठबंधन में दरार! 3 सीटों पर कांग्रेस-आरजेडी का मुकाबला

कोसी स्नातक, दरभंगा स्नातक और पटना स्नातक सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान किया है. इन तीनों ही सीट पर आरजेडी भी उम्मीदवार उतार चुकी है. इस फैसले से सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में सब ठीक है?

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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बिहार में आठ सीटों पर एमएलसी का चुनाव है. विधान परिषद के चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से तीन पर सीधा मुकाबला उसके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से हो सकता है.

बिहार के द्विसदनीय विधानमंडल के उच्च सदन की आठ सीट के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की चार-चार सीट का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

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बीते गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) की शाम कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी स्वीकृत सूची के अनुसार, पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है. आरजेडी ने इस सीट से अभी अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है. इसी तरह, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस ने संजय यादव को उम्मीदवार बनाया है. इस सीट से भी आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है.

यह भी पढ़ें- CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'

किन सीटों पर आरजेडी-कांग्रेस का मुकाबला?

कांग्रेस ने कोसी स्नातक सीट से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक सीट से रजनीकांत पाठक और पटना स्नातक सीट से असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है और इन तीनों ही सीट पर आरजेडी भी उम्मीदवार उतार चुकी है. आरजेडी ने पिछले महीने छह सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और कहा था कि शेष सीटों पर फैसला लिया जाना बाकी है.

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में वे लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिनके पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष पुरानी स्नातक की डिग्री है और जो संबंधित क्षेत्र के निवासी हैं. इसी तरह, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले लोग मतदान कर सकते हैं. दोनों ही मामलों में मतदाता का नाम इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें- यूक्रेन से अफ्रीका तक, पिंडदान करने गयाजी पहुंचे विदेशी मेहमान

Published at : 02 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Congress Bihar MLC Election RJD BIHAR NEWS MLC Election 2026
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