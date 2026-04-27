नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बिहार यात्रा पर BJP का बड़ा बयान, 'अपनी विरासत को...'

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं. इसकी तैयारी की जा रही है. इस बीच उनकी यात्रा को लेकर बीजेपी (BJP) की प्रतिक्रिया आई है.

निशांत कुमार की बिहार यात्रा को लेकर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को कहा कि यह अच्छी बात है. अगर निशांत कुमार अपने पिता के नक्शे-कदम पर चलना चाहते हैं और जनता से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका स्वागत है.

आगे कहा, "अगर उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम रखा है और जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो यह बिहार के लिए एक सकारात्मक कदम है." मनन मिश्रा पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.

राहुल गांधी पर कसा तंज

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा. कहा कि ये लोग केवल स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं, लेकिन राज्य के चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं. उन्होंने कहा, "मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बंगाल में कांग्रेस को शून्य मिलेगा."

बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी के एक बयान पर कहा कि यह महागठबंधन नहीं, यह सिर्फ ठगबंधन है, मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस में कोई तालमेल रहा. यह लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति करते है, कांग्रेस बंगाल में शून्य है.

बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है. दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रही है. मतदान के पहले चरण में भारी संख्या में लोग वोट डालने आए, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के खिलाफ लोगों के मूड को दिखाता है. उन्होंने कहा कि 90 फीसद से ज्यादा मतदान हुआ है. दूसरे चरण में भारी मतदान होने की उम्मीद है.

'तेजस्वी और केजरीवाल को कौन पूछता है'

तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल के बंगाल में चुनाव प्रचार करने पर कहा, "तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को पश्चिम बंगाल में कौन पूछता है. तेजस्वी यादव की जब बिहार में ही कोई हैसियत नहीं है, तो बंगाल में उनकी क्या अहमियत हो सकती है. पश्चिम बंगाल के लोगों पर तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल का कोई असर नहीं है. राज्य के लोगों ने विकास और बदलाव का मन बना लिया है."