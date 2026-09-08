दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से कई लोगों की हुई मौत है जबकि कुछ घायल हुए हैं. इस बीच राजधानी में हुए इस तरह के हादसे पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू विधायक श्याम रजक ने मांग की है कि इस मामले में सही रूप से जांच हो.
श्याम रजक ने कहा, "निश्चित रूप से वहां जो इमारत ढहने की घटना हुई, हम उस पर शोक व्यक्त करते हैं. लोगों को गिरफ्तार करने का काम, रिमांड पर लेने का काम चल रहा है… हादसा किस प्रकार से हुआ, इस पर भी कमेटी बनी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई को लेकर भी चर्चा होगी…"
#WATCH | पटना, बिहार | जदयू विधायक श्याम रजक ने दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना पर कहा, "निश्चित रूप से वहां जो इमारत ढहने की घटना हुई, हम उस पर शोक व्यक्त करते हैं। लोगों को गिरफ्तार करने का काम, रिमांड पर लेने का काम चल रहा है...इस मामले में सही रूप से जांच हो।… pic.twitter.com/9KAVPDcHA3— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 8, 2026
उन्होंने कहा, "जो मृतक हैं, उनका पोस्टमार्टम करके शवों को सौंपा जा रहा है. घायलों का उपचार किया जा रहा है. मलबे को हटाने का काम किया गया है. जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं..."
(खबर अपडेट हो रही है)