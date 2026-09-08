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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'

दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Sep 2026 10:44 AM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से कई लोगों की हुई मौत है जबकि कुछ घायल हुए हैं. इस बीच राजधानी में हुए इस तरह के हादसे पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू विधायक श्याम रजक ने मांग की है कि इस मामले में सही रूप से जांच हो.

श्याम रजक ने कहा, "निश्चित रूप से वहां जो इमारत ढहने की घटना हुई, हम उस पर शोक व्यक्त करते हैं. लोगों को गिरफ्तार करने का काम, रिमांड पर लेने का काम चल रहा है… हादसा किस प्रकार से हुआ, इस पर भी कमेटी बनी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई को लेकर भी चर्चा होगी…" 

उन्होंने कहा, "जो मृतक हैं, उनका पोस्टमार्टम करके शवों को सौंपा जा रहा है. घायलों का उपचार किया जा रहा है. मलबे को हटाने का काम किया गया है. जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं..."

(खबर अपडेट हो रही है)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
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