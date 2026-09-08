'प्रधानमंत्री जेन-जी से संवाद कर रहे लेकिन…', इमारत ढहने पर RJD

दिल्ली में इमारत ढहने पर जारी सियासत के बीच आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को सुधाकर सिंह ने इस घटना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जेन-जी और छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं लेकिन वे पहले ये तो बताएं कि चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई अन्य यूनिवर्सिटी, आपने भर्ती की संख्या बढ़ा दी लेकिन आधारभूत संरचनाएं कहीं नहीं बनाई.

सुधाकर सिंह ने कहा, "आज लोग झोपड़पट्टियों जैसी जगह में पैसे खर्च करके रहते हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है, जान-माल की सुरक्षा नहीं और आज आप जेन-जी संवाद कर रहे हैं… उनकी उन्नति के लिए क्या काम किया गया है? क्या आपने छात्रावास का निर्माण किया? आपने कितने क्लासरूम का निर्माण किया, रिसर्च पेपर के लिए कितने पैसे दिए गए या कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली गईं?..."

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