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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'प्रधानमंत्री जेन-जी से संवाद कर रहे लेकिन…', इमारत ढहने पर RJD

'प्रधानमंत्री जेन-जी से संवाद कर रहे लेकिन…', इमारत ढहने पर RJD

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है. पीएम मोदी से पूछा है कि कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली गई? कितने छात्रावास या क्लासरूम का निर्माण हुआ?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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दिल्ली में इमारत ढहने पर जारी सियासत के बीच आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को सुधाकर सिंह ने इस घटना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जेन-जी और छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं लेकिन वे पहले ये तो बताएं कि चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई अन्य यूनिवर्सिटी, आपने भर्ती की संख्या बढ़ा दी लेकिन आधारभूत संरचनाएं कहीं नहीं बनाई. 

सुधाकर सिंह ने कहा, "आज लोग झोपड़पट्टियों जैसी जगह में पैसे खर्च करके रहते हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है, जान-माल की सुरक्षा नहीं और आज आप जेन-जी संवाद कर रहे हैं… उनकी उन्नति के लिए क्या काम किया गया है? क्या आपने छात्रावास का निर्माण किया? आपने कितने क्लासरूम का निर्माण किया, रिसर्च पेपर के लिए कितने पैसे दिए गए या कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली गईं?..."

(यह खबर अपडेट हो रही है)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Sep 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Sudhakar Singh BIHAR NEWS Satya Niketan
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