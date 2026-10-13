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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोतिहारी में भू-माफिया के घर रेड, नोटों के बंडल मिले, हथियार-गोली भी जब्त

मोतिहारी में भू-माफिया के घर रेड, नोटों के बंडल मिले, हथियार-गोली भी जब्त

मोतिहारी के भू-माफिया राकेश शर्मा के यहां देर रात छापेमारी हुई है. घर से जमीन के जो कागजात मिले हैं वो सब करीब 15 करोड़ से अधिक मूल्य के हैं. बेटे साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Written By : अरविंद कुमार, मोतिहारी |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 13 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने भू-माफिया और आपराधिक गतिविधियों में कथित रूप से संलिप्त राकेश शर्मा के ठिकाने पर बीते सोमवार (12 अक्टूबर) की देर रात छापेमारी की. इस दौरान मौके से 27 लाख रुपये नकद, हथियार, कारतूस, शराब और जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज को पुलिस ने जब्त किया. 

हथियार में दो राइफल, दो पिस्टल और लगभग 100 कारतूस जब्त किए गए हैं. मौके से राकेश शर्मा के बेटे साहिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

पांच थानों की पुलिस ने मारा छापा

मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि राकेश शर्मा के घर पर देर रात छापामारी की गई. तीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और पांच थानों की टीम ने रेड की गई. 

रेड के दौरान दो राइफल, दो पिस्टल और करीब 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस को पुलिस ने बरामद किया. साथ ही छह बोतल शराब, 65 से अधिक रजिस्ट्री डीड के दस्तावेज और 27 लाख कैश पुलिस ने जब्त किया. रजिस्ट्री और डीड के जो कागजात हैं वो सब करीब 15 करोड़ से अधिक मूल्य के हैं. 

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली-  'कम से कम...'

प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू

पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी राकेश शर्मा ने अकूत संपत्ति बनाई है. बिहार के साथ-साथ नेपाल में भी संपत्ति बनाए जाने की बात कही जा रही है.

अब इस बात की चर्चा है कि पुलिस की जांच में भू-माफिया राकेश शर्मा का किसके-किसके साथ सांठगांठ है वह भी सामने आएगा. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि जो हथियार मिले हैं उनका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जाता था.

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा

Published at : 13 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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Motihari BIHAR NEWS
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