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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'

राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'

बीजेपी के नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, लेकिन अपने ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरह नजरअंदाज करती है. 

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 13 Oct 2026 03:37 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है. वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, लेकिन अपने काम को, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरह नजरअंदाज करती है. 

उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी ने अपने समय में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर बनाया, एक को कैबिनेट मंत्री बनाया, एक को पार्टी का टिकट दिया. ये पक्षपात जो राहुल गांधी करते हैं, वो भूल जाते है.''

राहुल गांधी की टी पार्टी से पहले हमला

बीजेपी ने ये हमला ऐसे समय में किया है जब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आज फिर योजना बनाने वाले हैं. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चाय पर बुलाया है. यहां रणनीति पर चर्चा होगी.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ''चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन की ईमानदारी का कांग्रेस बड़ा गुणगान करती थी. लेकिन 1999 में उन्हें, आडवाणी जी के सामने कांग्रेस के टिकट पर खड़ा होने का मौका दिया गया. क्या यह उन्हें रिवार्ड करने का काम नहीं था?''

एम एस गिल का गोयल ने दिया उदाहरण

बीजेपी नेता ने कहा, ''एम एस गिल 1996 से 2001 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. 2000 में सिटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद्म विभूषण से नवाजा गया. क्या यह उनकी चापलूसी और कारनामों को रिवार्ड देना नहीं था? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वे कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, 2004 में राज्यसभा में आते हैं, 2008 में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया जाता है. इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के ऑफिस को कितने निचले स्तर पर गिरा दिया और अधिकारियों का कैसे दुरुपयोग किया.''

पीयूष गोयल ने कहा, ''टीकाराम मीणा केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे. एक वर्ष बाद उन्हें कांग्रेस की राजस्थान मेनिफेस्टो टीम में ले लिया गया. मई 2026 में रतन यू केलकर केरल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे. चुनाव के तुरंत बाद वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उन्हें अपना चीफ सेक्रेटरी घोषित कर दिया. क्या यह राजनीतिक रोटियां सेंकना नहीं है कि आप चुनाव में मदद कीजिए और हम आपको पद पर नियुक्त कर देंगे!''

राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और सीईसी के खिलाफ याचिका दाखिल की. इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 13 Oct 2026 03:08 PM (IST)
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