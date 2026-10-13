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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपृथ्वी शॉ की लाइफ में एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का कमबैक, जानें क्यों टूटा था रिश्ता

पृथ्वी शॉ की लाइफ में एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल का कमबैक, जानें क्यों टूटा था रिश्ता

कुछ हफ्ते पहले तक पृथ्वी शॉ और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल के रिश्ते के खत्म होने की खबरें चर्चा में थीं. दोनों ने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला लिया था, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए थे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 13 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की जिंदगी में एक बार फिर प्यार की वापसी हो गई है. कुछ हफ्ते पहले तक पृथ्वी और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल के रिश्ते के खत्म होने की खबरें चर्चा में थीं. दोनों ने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला लिया था, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए थे. अब कहानी में नया मोड़ आया है. आकृति ने खुद बताया है कि दोनों ने आपसी बातचीत के बाद फिर साथ रहने का फैसला किया है. उन्होंने ये भी बताया कि पहले उनका रिश्ता खत्म होने की नौबत क्यों आई थी.

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में अपनी सगाई की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी. दोनों ने अपने रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर खुशी जाहिर की थी. लेकिन, ये रिश्ता ज्यादा समय तक ठीक नहीं चल पाया. सितंबर 2026 में आकृति ने सगाई टूटने की जानकारी साझा की थी.उस समय उन्होंने कहा था कि फ्यूचर को लेकर दोनों के लक्ष्य और हालात अलग थीं.

करीबियों की बातों का असर हुआ हुआ था आकृति को 

अब आकृति ने अपने नए बयान में बताया कि सगाई तोड़ने के फैसले पर उनके करीबी लोगों की राय का असर पड़ा था. उनके मुताबिक, उन्होंने उन लोगों की बातों को अपने रिश्ते पर हावी होने दिया, जिन्हें लगता था कि वो उनके रिश्ते को बेहतर समझते हैं. आकृति ने माना कि उन्होंने पृथ्वी से खुलकर बात किए बिना फैसला ले लिया था. उन्हें लगता है कि इस मामले में उन्हें गलत दिशा मिली थी.

बातचीत के बाद रिश्ते को दिया दूसरा मौका

आकृति ने बताया कि अब दोनों ने खुलकर बात की है और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझा है. इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया. आकृति ने पहले लिए गए फैसले और उससे पहुंची तकलीफ की जिम्मेदारी भी ली. पृथ्वी शॉ ने भी आकृति के बयान को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया.

अब भरोसे और प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे दोनों

आकृति ने अपने बयान में कहा कि दोनों एक-दूसरे के लिए काफी हैं और अब वो अपने रिश्ते को आपसी स मझ, भरोसे और प्यार के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं. साथ ही उन्होंने लोगों से उनके फैसले का सम्मान करने और उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देने की अपील की है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 04:47 PM (IST)
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