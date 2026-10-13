‘पत्रकार बेटी को ऐसा गिराया…’ राहुल पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान महिला पत्रकार ऋचा पाराशर को कथित तौर पर धक्का देने का मामला सामने आया है. पत्रकार ने खुद अपना अनुभव साझा करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनका कंधा पकड़कर खींचा और उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया. इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कोहनी मारने जैसी हरकतें कीं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को भी इस तरह गिराया कि उन्हें उसकी हालत की चिंता है. गिरिराज सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता, तो वे वहां भी हंगामा करते.

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‘अगली बार दिल्ली वाले डंडे से पीटेंगे’

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर संविधान को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नकली संविधान लेकर संविधान को तार-तार कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के अराजकता से दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगली बार इसी तरह प्रदर्शन किया गया, तो दिल्ली के लोग उन्हें डंडे से पीटेंगे.

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट तक INDIA ब्लॉक के मार्च पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट पर केवल प्रदर्शन कर रहे थे। अगर वहाँ रोका नहीं होता तो वो घुस जाते और वहाँ भी हुड़दंग मचाते। शर्म आनी चाहिए। गाड़ियों पर खड़े होकर अब तो भाई-बहन ने एक नई स्टाइल दे दिया है - कोहनी मार प्रदर्शन। राहुल गांधी भी कोहनी मार रहे हैं, प्रियंका भी महिला पुलिस को कोहनी मार रही हैं। और उन्होंने एक पत्रकार बेटी को भी ऐसा गिराया कि आज मैं कह नहीं सकता कि उस बेटी का आगे क्या हाल होगा..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 13, 2026

पत्रकार ऋचा पाराशर ने बताई अपनी आपबीती

पत्रकार ऋचा पाराशर के मुताबिक, वह सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर उस गेट पर खड़ी थीं, जहां से राहुल गांधी के निकलने की उम्मीद थी. उनका कहना है कि वह केवल राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड करना चाहती थीं. ऋचा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आगे बढ़े और उनका कंधा पकड़कर खींचा. राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने भी उन्हें धक्का दिया.

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