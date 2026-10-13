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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार‘पत्रकार बेटी को ऐसा गिराया…’ राहुल पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

‘पत्रकार बेटी को ऐसा गिराया…’ राहुल पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

सुप्रीम कोर्ट तक इंडिया ब्लॉक के मार्च के दौरान पत्रकार ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया. गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला और प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 13 Oct 2026 04:00 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान महिला पत्रकार ऋचा पाराशर को कथित तौर पर धक्का देने का मामला सामने आया है. पत्रकार ने खुद अपना अनुभव साझा करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनका कंधा पकड़कर खींचा और उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया. इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कोहनी मारने जैसी हरकतें कीं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को भी इस तरह गिराया कि उन्हें उसकी हालत की चिंता है. गिरिराज सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता, तो वे वहां भी हंगामा करते.

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में निशांत कुमार की एंट्री, अनंत सिंह से होगा मुकाबला?

‘अगली बार दिल्ली वाले डंडे से पीटेंगे’

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर संविधान को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नकली संविधान लेकर संविधान को तार-तार कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के अराजकता से दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगली बार इसी तरह प्रदर्शन किया गया, तो दिल्ली के लोग उन्हें डंडे से पीटेंगे.

पत्रकार ऋचा पाराशर ने बताई अपनी आपबीती

पत्रकार ऋचा पाराशर के मुताबिक, वह सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर उस गेट पर खड़ी थीं, जहां से राहुल गांधी के निकलने की उम्मीद थी. उनका कहना है कि वह केवल राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड करना चाहती थीं. ऋचा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आगे बढ़े और उनका कंधा पकड़कर खींचा. राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मियों ने भी उन्हें धक्का दिया.

यह भी पढ़ें- 'शिव की बारात' वाले राहुल गांधी के बयान पर BJP बोली- 'सिंहासन पर…'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 13 Oct 2026 04:00 PM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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