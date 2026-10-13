BJP की PC में राहुल गांधी का नाम लेकर क्या बोले ललन सिंह? 'आज तक...'

दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल रहे. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि किसी ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रदर्शन किया हो.

ललन सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने और उन्हें बदनाम करने के लिए देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी. ललन सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं.

ललन सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के सामने प्रदर्शन करने के बजाय न्याय पाने के लिए अदालत में याचिका दायर की जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने कैसी याचिका दायर की है, यह भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और उन पर दबाव बनाना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इस तरह का दबाव काम नहीं करता.

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राहुल गांधी पर इमरजेंसी की याद दिलाने का आरोप

ललन सिंह ने राहुल गांधी पर अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पदचिह्नों पर चलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल देश को 1974-75 के दौर यानी इमरजेंसी की ओर ले जाना चाहते हैं. ललन सिंह ने दावा किया कि इमरजेंसी के दौरान पत्रकारों, जजों और अन्य जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, उसी तरह राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए अराजकता फैला रहे हैं,

न्यायपालिका और संवैधानिक नियुक्तियों पर कांग्रेस को घेरा

ललन सिंह ने बहरुल इस्लाम का जिक्र करते हुए कहा कि वह पहले कांग्रेस से जुड़े थे, फिर सांसद बने और बाद में न्यायाधीश के पद तक पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अपने प्रति वफादार संवैधानिक संस्थाएं चाहिए. ललन सिंह ने कहा कि संविधान देश में सर्वोपरि है, कोई परिवार नहीं. उन्होंने कहा कि देश की जनता वंशवाद को स्वीकार नहीं करेगी.

ईवीएम और राफेल मामले का भी किया जिक्र

ललन सिंह ने ईवीएम पर कांग्रेस के सवालों को लेकर कहा कि पार्टी जहां चुनाव जीतती है, वहां मशीनों को सही बताती है और हारने पर सवाल उठाती है. उन्होंने राफेल मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान के लिए माफी मांगने की बात कही. ललन सिंह ने राहुल गांधी को आत्मचिंतन और मेडिटेशन करने की सलाह दी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए लगातार काम करते हैं, जबकि राहुल गांधी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं. ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण सिमट रही है और हुड़दंग से राहुल गांधी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे.

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