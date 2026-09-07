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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में बिल्डिंग गिरने से मौत पर CM सम्राट बोले- 'इस हादसे से…'

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से मौत पर CM सम्राट बोले- 'इस हादसे से…'

दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर सम्राट चौधरी ने दुख जताया है. घटना को अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक बताया है. मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी संवेदना व्यक्त की है. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Sep 2026 11:26 AM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (07 सितंबर, 2026) को बिल्डिंग गिरने से छह लोगों की मौत हुई है जबकि कई के मलबे में दबे होने की आशंका है. लगातार राहत-बचाव के कार्य जारी हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और घटना पर दुख जताया है.

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है. लिखा, "दिल्ली के सत्य निकेतन में भवन गिरने की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमों की तत्परता और समर्पण सराहनीय है."

सम्राट चौधरी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. एक्स पोस्ट में लिखा है, "इस हादसे से प्रभावित प्रत्येक परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं."

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विजय सिन्हा ने घटना को बताया हृदयविदारक 

बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भवन गिरने की घटना को दुखद और हृदयविदारक बताया है. उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से प्रभावित सभी लोगों एवं परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. 

विजय सिन्हा ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "राहत एवं बचाव कार्य में जुटी सभी टीमों द्वारा पूरी तत्परता और समर्पण के साथ किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें. इस हादसे से प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल दें. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Sep 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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