दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से मौत पर CM सम्राट बोले- 'इस हादसे से…'

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (07 सितंबर, 2026) को बिल्डिंग गिरने से छह लोगों की मौत हुई है जबकि कई के मलबे में दबे होने की आशंका है. लगातार राहत-बचाव के कार्य जारी हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और घटना पर दुख जताया है.

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है. लिखा, "दिल्ली के सत्य निकेतन में भवन गिरने की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमों की तत्परता और समर्पण सराहनीय है."

दिल्ली के सत्या निकेतन में भवन गिरने की घटना अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है।



इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमों की तत्परता और समर्पण सराहनीय है।



ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने तथा इस हादसे… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 6, 2026

सम्राट चौधरी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. एक्स पोस्ट में लिखा है, "इस हादसे से प्रभावित प्रत्येक परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं."

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विजय सिन्हा ने घटना को बताया हृदयविदारक

बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भवन गिरने की घटना को दुखद और हृदयविदारक बताया है. उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से प्रभावित सभी लोगों एवं परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.

विजय सिन्हा ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "राहत एवं बचाव कार्य में जुटी सभी टीमों द्वारा पूरी तत्परता और समर्पण के साथ किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें. इस हादसे से प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल दें. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं."

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