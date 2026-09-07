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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास में डबल मर्डर, छत पर सो रहे थे महिला-पुरुष, दोनों को मारी गोली

रोहतास में डबल मर्डर, छत पर सो रहे थे महिला-पुरुष, दोनों को मारी गोली

रोहतास के बेदा-बनरसिया गांव का मामला है. देर रात की घटना बताई जा रही है. मृतकों की पहचान मणिभूषण कुमार और ननकी देवी के रूप में की गई है. हत्या का कारण पता नहीं चला है.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Updated at : 07 Sep 2026 10:49 AM (IST)
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बिहार के रोहतास में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है. रविवार (06 सितंबर, 2026) की देर रात सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा-बनरसिया गांव में एक महिला और पुरुष छत पर सो रहे थे. रात में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी.

घटना रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मृतकों की पहचान करीब 40 वर्षीय मणिभूषण कुमार और 40 वर्षीय ननकी देवी के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि दोनों जब छत पर सो रहे थे तो कुछ बदमाश घर की छत पर पहुंचे और दोनों को गोली मार दी. गोलियों की आवाज सुनकर ननकी देवी के पुत्र अभिषेक कुमार की नींद खुल गई.

यह भी पढ़ें- प्यार किया तो निभाना! बिहार में 2 सहेलियां एक-दूसरे को दे बैठीं दिल, अब कर ली शादी

बेटे ने अंधेरे में अपराधियों को भागते देखा

अभिषेक के मुताबिक, रात करीब तीन बजे छत से गोली चलने की आवाज आई. वह तुरंत कमरे से बाहर निकला तो कुछ लोगों को अंधेरे में छत से नीचे उतरते देखा. अपराधी दरवाजा खोलकर मौके से फरार हो गए. छत पर पहुंचने पर अभिषेक ने अपनी मां और मणिभूषण को मृत पाया.

गोली की आवाज से गांव में मची अफरा-तफरी

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. दो लोगों की हत्या की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

हत्या की वजह और अपराधियों की तलाश

मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. पुलिस आपसी विवाद, पुरानी रंजिश समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.

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Published at : 07 Sep 2026 10:49 AM (IST)
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