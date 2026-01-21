दरभंगा: स्कूल वैन से गिरकर मासूम छात्र की दर्दनाक मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट, ड्राइवर फरार

बिहार के दरभंगा जिले में दर्दनाक हादसे की खबर है. सदर थाना क्षेत्र के लोआम गांव स्थित अमन एकेडमी स्कूल की वैन से गिरकर एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जाता है कि स्कूल से करीब 6 छात्रों को लेकर वैन घर लौट रही थी. इसी दौरान एन एच 27 पर सीता पेट्रोल पंप के पास बस को मोड़ पर टर्न लेने के दौरान वैन के अंदर से एक छात्र टूटे गेट से बाहर गिर गया.

गिरते ही सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. छात्र की पहचान मो. चमन के बेटे मो. समर के रूप में हुई है जो तीसरी क्लास में पढ़ता था. वहीं, घायल छात्रों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है.

हादसे के बाद स्कूल ने नहीं उठाया फोन

घटना के बाद वैन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अन्य बच्चों को बाइक से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया. इधर स्थानीय लोगों के अनुसार घटना को बाद स्कूल प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बार-बार फोन करने के बावजूद जब किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो आक्रोशित ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया.

स्कूल की सभी गाड़ियों की हालत खराब

मृतक बच्चे के मामा ने बताया कि बच्चा अमन एकेडमी में पढ़ाई करता था. रास्ते में गाड़ी खराब हो गई जिसके कारण बच्चा गाड़ी से गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहीं, आरोप लगाते हुए मामा ने कहा कि स्कूल की सभी गाड़ियों की हालत दयनीय है. आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं.

मामले की सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन और फरार चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा की एनएच पर घटना हुई है. बताया जा रहा है कि स्कूल वैन से बच्चा गिर गया है. भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया है. आवेदन मिलने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी.