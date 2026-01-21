पटना: 'दही खाओ इनाम पाओ' प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5kg दही

बिहार में कई तरह की प्रतियोगिताओं परीक्षा एवं पढ़ाई लिखाई में अक्सर महिलाएं आगे देखी जाती है तो खाने-पीने में भी बिहार की महिला पीछे नहीं है. पुरुषों से ज्यादा खाकर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर रही है. ऐसा ही मामला देखने को मिल पटना के फुलवारी शरीफ स्थित वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना डेयरी प्रोजेक्ट (सुधा डेयरी) की दही खाओ इनाम पाव प्रतियोगिता में.

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष में यह प्रतियोगिता रखी गई थी जो मनोरंजन और लोग परंपरा तथा सांस्कृतिक धरोहर के ख्याल से यह प्रतियोगिता रखी जाती है. जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से कही ज्यादा दही खाकर रिकॉर्ड हासिल किया.

इसमें युवा पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग प्रतियोगिता कराई गई, तो 50 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिक में महिला तथा पुरुषों को अलग-अलग प्रतियोगिता में शामिल किया गया. यह दृश्य काफी रोचक था. सभी वर्ग के लोग इनाम की रेस के लिए ताबड़तोड़ दोनों हाथ लगाकर दही खाने में जुटे थे. इसमें युवा महिला पुरुषों से आगे रही.

युवा महिला वर्ग में पटना के अलीनगर निवासी रोजी प्रवीण ने 3 मिनट में 3 किलो 340 ग्राम दही खाकर प्रथम पुरस्कार जीती. तो पटना के बाढ़ निवासी कुलकुल कुमार ने 3 मिनट में 3 किलो 105 ग्राम दही खाकर प्रथम पुरस्कार अपने नाम कर लिया. हालांकि वरिष्ठ पुरुष नगरी के वर्ग में पटना के दानापुर के हरेंद्र राय ने 3 मिनट में 3 किलो 550 ग्राम दही खाकर प्रथम स्थान पर रहे. इस प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड से लगभग 600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 400 लोगों ने भाग लिया.

प्रतियोगिता में दही खाकर जानें किसने कौन प्राप्त किया स्थान

जानकारी के अनुसार, युवा महिला वर्ग में बाजार समिति, पटना की सुनीता देवी ने 3 किलो 325 ग्राम दही खाकर द्वितीय और कंकड़बाग, पटना की ज्योत्सना कुमारी ने 3 किलो 305 ग्राम दही खाकर तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया. वही युवा पुरुष वर्ग में सदीशोपुर, पटना के अनिल कुमार ने 3 किलो 75 ग्राम दही खाकर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि संपतचक, पटना के अजीत कुमार ने 2 किलो 925 ग्राम दही खाकर तृतीय स्थान हासिल किया.

प्रतिभागियों के लिए दही खाने का समय किया निर्धारित

वरिष्ठ नागरिक की पुरुष में जहानाबाद के प्रणय शंकर कांत 2 किलो 850 ग्राम दही खाकर दूसरे स्थान पर, जबकि पटना के बिरला कॉलोनी निवासी मोहम्मद खुर्शीद आलम 2 किलो 875 ग्राम दही खाकर तीसरे स्थान पर रहे.

वरिष्ठ नागरिक महिला वर्ग में राजीव नगर, पटना की मधु देवी ने 2 किलो 450 ग्राम दही खाकर प्रथम, राजेन्द्र नगर की विभा देवी ने 1 किलो 455 ग्राम दही खाकर द्वितीय तथा अनिसाबाद की आशा देवी ने 1 किलो 54 ग्राम दही खाकर तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया. सभी प्रतिभागियों के लिए दही खाने का समय 3 मिनट निर्धारित किया गया था और ताबर तोड़ हर वर्ग के लोग इनाम के लिए दही खाने में जुटे रहे.

लोग रजिस्ट्रेशन कर प्रतियोगिता में लेते है भाग

पटना डेयरी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रूपेश राज ने बताया कि सुधा पर लोगों का विश्वास है और इसको देखते हुए 2011 में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी. 15 वर्षों से लगातार या कार्यक्रम चलता आ रहा है. प्रत्येक वर्ष बिहार और झारखंड के अलग-अलग जगह से लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जो पूरी तरह निशुल्क होता है. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया.

