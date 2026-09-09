BDO की दौलत का खुलासा! 121 फीसदी ज्यादा संपत्ति, 5 गाड़ियां और 16 खाते

बिहार के दरभंगा में बहादुरपुर प्रखंड में तैनात बीडीओ आनंद कुमार विभूति के पांच अलग-अलग ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा (EOU) ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर छापा मारा. मंगलवार सुबह से देर रात तक चली इस कार्रवाई में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्वी चंपारण के ठिकाने खंगाले गए. EOU टीम ने यहां से बैंक खाते, जमीनों के कागजात, मकान, गाड़ियां और निवेश से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं.

आनंद कुमार विभूति की ज्यादातर संपत्तियां पत्नी के नाम पर हैं, काली कमाई खपाने के लिए ज्यादातर लेन देने कैश में है. यहां तक की जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त भी नगद में हुई है. टीम ने मौजूदा संपत्ति को आय से 121 फीसदी से भी अधिक माना है.

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गाड़ियों के शौकीन हैं BDO आनंद कुमार

EOU टीम को आनंद कुमार के घर के पांच गाड़ियां बरामद हुई हैं, जबकि उनके परिवार में पांच सदस्य हैं और हर सदस्य के लिए एक-एक गाड़ी. इसमें 20 लाख रूपए की इनोवा के साथ ही क्रिस्टा, स्कार्पियो व दो अन्य चार पहिया की गाड़ी बरामद हुई हैं.

इसके अलावा आनंद कुमार विभूति और उनके परिवार के नाम से 9 जमीनों की खरीद-फरोख्त के कागजात मिले हैं. उनका पुश्तैनी घर पूर्वी चंपारण में है, जिसकी मौजूदा कीमत 70 लाख रूपए बताई गयी है. दरभंगा के किराए के घर से म्यूचुअल फंड में 70 लाख के निवेश की जानकारी मिली है. बीमा के कागजातों में प्रतिवर्ष 1.50 लाख रुपए का प्रीमियम की जानकारी सामने आई है.

16 बैंक खाते फ्रीज

आनंद कुमार और उनके परिजनों के कुल 16 बैंक खाते मिले हैं, जिन्हें टीम ने फ्रीज कर दिया है. एक लाकर के भी कागजात बरामद हुए हैं. इसके अलावा सोने-चांदी के जेवरों की खरीद के भी कई बिल व इनवॉइस मिले हैं.

आनदं कुमार ने काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी रितु आनंद के नाम ज्यादातर संपत्तियां खरीदीं थीं. यही नहीं सरकारी दर से नीचे जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई थी. जबकि लेनदेन नकद में किया गया है.

कुल आय से 121 फीसदी ज्यादा संपत्ति

BDO आनंद कुमार विभूति की कुल वैध आय एक करोड़ 71 लाख 84 हजार रूपए से अधिक की संपत्ति अब तक पाई गयी. जोकि उनकी ज्ञात स्रोत से 121.87% ज्यादा है. इसी को लेकर इनके यहां छापेमारी की गयी है. छापेमारी समाप्त होने तक BDO अपने आवास पर नहीं पहुंचे थे.

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