जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को कोर्ट का नोटिस, BJP सांसद से जुड़ा है मामला

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है. मामला बीजेपी के सांसद डॉ. संजय जायसवाल (BJP MP Sanjay Jaiswal) से जुड़ा हुआ है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद के खिलाफ कथित रूप से अनर्गल आरोप लगाने के मामले में कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है.

प्रारंभिक जांच के बाद बेतिया सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. बीते बुधवार (10 जून, 2026) की तारीख का नोटिस है और 15 जुलाई को प्रशांत किशोर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है.

बीजेपी सांसद के वकील ने दी पूरी जानकारी

कोर्ट के नोटिस को लेकर आज (शुक्रवार) बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के वकील चंद्रिका कुशवाहा ने बताया, "चुनावी सभा के दौरान प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर नगर निगम में डीजल चोरी और अपने पेट्रोल पंप को लाभ पहुंचाने के लिए ओवरब्रिज के एलाइनमेंट में बदलाव कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया गया था."

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अधिवक्ता के अनुसार, "न्यायालय ने मामले की जांच और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है. उन्हें अदालत में उपस्थित होकर अपने आरोपों के समर्थन में जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है."

चंद्रिका कुशवाहा ने कहा कि यदि प्रशांत किशोर निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो कोर्ट उनके विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है. मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है.

बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरी थी. पीके ने पूरी मजबूती से सरकार बनाने तक का दावा किया था, लेकिन वे फेल हो गए. ऐसी स्थिति हो गई कि एक सीट पर भी उनके प्रत्याशी की जीत नहीं हुई. अब एक बार फिर बांकीपुर में उपचुनाव होना है तो पार्टी तैयारी कर रही है.

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