बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किस सीट से कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा. इसी बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से नया बयान जारी किया गया है जो आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है.

कांग्रेस नेता उदित राज ने इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के चेहरे को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि 'आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा है कौन?'. उन्होंने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा हों, लेकिन इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) का मुख्यमंत्री चेहरा बाद में तय किया जाएगा.

इंडिया गठबंधन का सामूहिक सीएम कैंडिडेट अभी तय नहीं- कांग्रेस

चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद उदित राज से सवाल किया गया कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है? इस पर उन्होंने पीटीआई को दिए बयान में कहा, “देखिए, वो तो कोई भी समर्थक या पार्टी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का सामूहिक सीएम कैंडिडेट अभी तय नहीं है. अब देखते हैं आगे क्या होता है और पार्टी हाई कमान क्या फैसला करती है.” यानी तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी के उम्मीदवार हों, लेकिन गठबंधन के स्तर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

VIDEO | On Bihar elections, Congress leader Udit Raj (@Dr_Uditraj) says, "Tejashwi Yadav may be CM face for RJD but INDIA bloc's CM face will be decided collectively."



किस पार्टी से कौन है सीएम का चेहरा?

बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं. सीट शेयरिंग पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट है. एनडीए में जहां नीतीश कुमार को चेहरा माना जा रहा है, वहीं, इंडिया गठबंधन में यह फैसला अब तक लंबित है. उदित राज का बयान इस बात का संकेत है कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच नेतृत्व को लेकर अब भी मंथन जारी है. इससे यह साफ है कि गठबंधन के भीतर रणनीतिक तालमेल पर अभी और बातचीत की जरूरत है.

कब होंगे मतदान?

बिहार में इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे व अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों को लेकर पूरे राज्य में उत्साह और सियासी हलचल तेज है. आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों की नजर इस पर टिकी है कि कौन सी पार्टी बहुमत के साथ उभरती है और गठबंधन के भीतर नेतृत्व का समीकरण आखिरकार किस दिशा में जाता है.