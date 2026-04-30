Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जमीनी सच्चाई एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल अलग हो सकती है.

एग्जिट पोल्स के रूझान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए आ चुके हैं. कांग्रेस के लिए इसमें केरल के अलावा किसी भई राज्य से को ई बड़ी खबर नहीं हैं. ऐसे में जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से इस संबंध में सवाल किए गए तो उन्होंने विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए. उन्होंने साफ कहा कि एग्जिट पोल्स के नतीजे अतीत में कई बार गलत साबित हुए हैं.

बिहार की कटिहार लोकसभा सीट से सांसद अनवर ने कहा कि उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों से अच्छी रिपोर्ट मिल रही है. तारिक अनवर ने कहा, "मुझे एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने अतीत में कई बार देखा है कि वो गलत साबित हुए हैं." कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी और केंद्रीय बलों के का इस्तेमाल करने पर चिंता जाहिर की.

अनवर ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा, "जहां तक बंगाल की बात है, केंद्र सरकार ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. चाहे वह ED हो, CBI हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो. चुनाव आयोग भी पूरी तरह उनके साथ. इन सबके बावजूद, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा या BJP की जीत होगी." इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता नहीं है कि एग्जिट पोल जो आया है उसके हिसाब से बीजेपी जीतेगी.

इसके जवाब में तारिक अनवर ने कहा, 'एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन मुझे लगता है जमीनी सच्चाई इसके विपरीत है' वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमेशा वास्तविक नतीजे एग्जिट पोल से अलग होते हैं. उन्होंने ये तक दावा किया कि कुछ आंकड़े एक पक्ष को खुश करने के लिए भी दिए जाते हैं.

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