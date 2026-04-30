बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति को राज्यपाल का बड़ा निर्देश, इन मामलों में पाबंदी

बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यवाहक कुलपति को राज्यपाल यानी कुलाधिपति ने कई मामलों पर पाबंदी लगाई है. प्रभाव वाले किसी भी निर्णय को लेने की अनुमति नहीं दी गई है. राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपित और कार्यवाहक कुलपति को बीते बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है.

क्या कुछ निर्देश दिया गया है?

कार्यवाहक कुलपति किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे. चयन समिति और पदोन्नति समिति की बैठकों पर कार्यवाहक कुलपति को निर्णय लेने के लिए रोक रहेगी. सीनेट, सिंडिकेट और शैक्षणिक परिषद की बैठकों का संचालन कार्यवाहक कुलपति नहीं कर सकेंगे.

इसके अलावा नई नियुक्ति, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसे निर्णय पर रोक रहेगी. साथ ही वित्तीय प्रभाव वाले किसी भी निर्णय को लेने की अनुमति नहीं होगी.

निर्देश का सख्ती से पालन का आदेश

कुल मिलाकर कार्यवाहक कुलपति कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे और खुद को रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित रखेंगे. अगर यूनिवर्सिटी के हित में ऐसा कोई फैसला जरूरी माना जाता है तो ऑर्डर जारी करने से पहले कुलपति से मंजूरी लेनी होगी. सभी प्रो वीसी से अनुरोध किया गया है कि दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

बता दें कि राज्य के 15 में से चार विश्वविद्यालयों- मगध विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा) और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति नहीं हैं. इन विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति हैं.

इसके अलावा लगभग सभी विश्वविद्यालय में प्रो. वीसी का पद रिक्त हो चुका है और नई नियुक्ति नहीं हुई है. इनमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और जयप्रकाश विश्वविद्यालय शामिल है.

इसी तरह बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय (दरभंगा), पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रो वीसी का पद रिक्‍त पड़ा है.