कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद खान का विवादित बयान, 'अमित शाह जाहिलों की फौज के सरदार हैं'

संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर बिहार की कदवा सीट के पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि अमित शाह 'जाहिलों की फौज के सरदार' हैं. उन्होंने कहा कि गांधी जी की आत्मा को गृहमंत्री अमित शाह गाली दे रहे हैं. गांधी जी के फैसले और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हुई जीत की वजह से अंग्रेज यहां से भागे. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आजादी की लड़ाई में अमित शाह और उनके पुरखों का कोई रोल है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल के रोल का इस देश में कोई दूसरा मॉडल तैयार कर सकते हैं क्या?

उन्होंने कहा, ''अमित शाह अनर्गल बातें करते हैं. राहुल गांधी ने सही कहा है कि विपक्ष के सवाल का जवाब देने की गृहमंत्री को आवश्यकता है. आज का जो सवाल है, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, बेरोजगारी की बात हो या देश की आर्थिक स्थिति का सवाल हो. इन सवालों के जवाब देने से गृहमंत्री को बचना नहीं चाहिए.''

#WATCH | Patna, Bihar: On Home Minister Amit Shah's speech in Parliament, Congress leader Shakeel Ahmad Khan says, "... Does Amit Shah or his ancestors have a role in it (the freedom struggle)?... He needs to answer the question that the opposition is asking today... This is the… pic.twitter.com/19zkx1NCiW — ANI (@ANI) December 11, 2025

देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलना चाहिए- शकील अहमद खान

उन्होंने आगे कहा, ''यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलना चाहिए. यही तो गांधी जी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद सभी ने बताया कि मूल्य क्या होंगे. अंतिम व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज विधानसभा और संसद में आनी चाहिए. संविधान में ये है लेकिन उसका गला मोड़ता कौन है? आज की मौजूदा सरकार ही ऐसा कर रही है, जो विचार शून्य है.''

अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी क्या बोले?

गृहमंत्री शाह के दिए गए भाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (11 दिसंबर) को संसद से बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, ''अमित शाह कल घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे. वे मानसिक दबाव में है, यह कल (10 दिसंबर) संसद में दिख रहा था. मैंने जो बातें बोली थीं, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, न ही कोई सबूत दिया.

चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार से तीन सवाल पूछे थे. गृह मंत्री शाह ने बुधवार को लोकसभा में इन सवालों का जवाब दिया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पर 'वोट चोरी' के बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया और कहा था कि चुनावी गड़बड़ियां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने से चली आ रही हैं.