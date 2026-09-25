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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकांग्रेस के इस नेता की नहीं हो रही शादी, फेसबुक पर लिखी दिल की बात

कांग्रेस के इस नेता की नहीं हो रही शादी, फेसबुक पर लिखी दिल की बात

बिहार कांग्रेस के नेता ने शादी के लिए इच्छा जताते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया है. मयंक कुमार मुन्ना ने शादी के लिए इच्छा जताई है. कहा कि वे भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Sep 2026 11:31 AM (IST)
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बिहार कांग्रेस के एक नेता ने शादी की इच्छा जताई है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का सहारा लिया है. बीते गुरुवार (24 सितंबर) को मुजफ्फरपुर के रहने वाले कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना ने फेसबुक पर अपनी दिल की बात लिखी.

मयंक मुन्ना ने कहा कि उनके विवाह को लेकर परिवार और करीबी रिश्तेदारों ने भ्रम फैलाया कि वह शादी नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह बात गलत है. फेसबुक पोस्ट में मयंक लिखते हैं, "मैं स्वयं विवाह के लिए इच्छुक हूं और अपने जीवन में एक अच्छे जीवनसाथी की तलाश में हूं."

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शादी के लिए कांग्रेस नेता ने पसंद भी बताई

उन्होंने अपनी पसंद भी बताई है. पोस्ट के जरिए अपने मित्रों और शुभचिंतकों से कहा कि उन्हें बस योग्य लड़की चाहिए. चाहे उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर ही क्यों न हो. लड़की संस्कारी, सुंदर, समझदार और परिवार को साथ लेकर चलने वाली हो तो वह विवाह के लिए निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी अधिक रहीं कि अपने व्यक्तिगत जीवन और विवाह के विषय में समय रहते निर्णय नहीं ले पाया. अब मैं अपने भविष्य को लेकर गंभीर और चिंतित हूं. जो भी मित्र या शुभचिंतक इस कार्य में ईमानदारी से सहायता करना चाहते हैं, मैं उनके प्रयास और भावना का सदैव सम्मान करूंगा.

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मजबूर होकर लिया सोशल मीडिया का सहारा

मयंक कुमार मुन्ना ने कहा कि वे मजबूर होकर शादी की बात को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में होने के कारण सामान्यतः ऐसी व्यक्तिगत बातों को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे मजबूर हैं. हालांकि शादी के लिए शर्त रखी है कि लड़की भूमिहार होनी चाहिए.

बताया जाता है कि मयंक कुमार मुन्ना पार्टी में अभी किसी पद पर नहीं हैं. वे बिहार कांग्रेस के सचिव रह चुके हैं. यूथ कांग्रेस के मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष थे. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सदर सीट से वे प्रत्याशी भी थे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:26 AM (IST)
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