'सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं', इंडिया गठबंधन के मार्च पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला

इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च और दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं. इस मुद्दे पर अब इस तरह की गतिविधियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग और अदालत अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं.

तेजस्वी यादव के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने पर भी कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा कि सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं. उन्होंने इसे देशहित में नहीं बताया. बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कुशवाहा ने एनडीए की जीत का दावा किया.

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सुप्रीम कोर्ट मार्च पर उठाए सवाल

उपेंद्र कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुरुआती दौर में इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति थी. हालांकि, अब अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं. ऐसे में दोबारा इस तरह की गतिविधियां करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस कदम से लोगों को अनावश्यक परेशानी हो रही है.

तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने पर कुशवाहा ने तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं.' कुशवाहा ने विपक्षी नेताओं की इस पहल को देशहित में नहीं बताया. उनके बयान से साफ है कि एनडीए विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से अनुचित मान रहा है.

#WATCH पटना(बिहार): RLM प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा, "लोगों को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं । इस विषय पर अब इस तरह की गतिविधि की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर में कन्फ्यूजन था। उसमें कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग ने भी अपनी बात साफ साफ कह दी है।" INDIA गठबंधन के प्रदर्शन के लिए तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा, "सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं। लेकिन ये देश हित में नहीं है।" — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2026

चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

कुशवाहा ने कहा कि जब संबंधित संस्थाएं अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं तो इस मुद्दे पर आगे प्रदर्शन करने का औचित्य नहीं है. उन्होंने विपक्ष से ऐसी गतिविधियों से बचने की बात कही, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो. इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विरोध और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की पहल पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है.

विधान परिषद की आठों सीटों पर जीत का दावा

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने दावा किया कि सभी आठ सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे.

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