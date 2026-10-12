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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं', इंडिया गठबंधन के मार्च पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला

'सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं', इंडिया गठबंधन के मार्च पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला

आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च को अनावश्यक बताया. तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च और दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान कर रहे हैं. इस मुद्दे पर अब इस तरह की गतिविधियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग और अदालत अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं.

तेजस्वी यादव के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने पर भी कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा कि सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं. उन्होंने इसे देशहित में नहीं बताया. बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कुशवाहा ने एनडीए की जीत का दावा किया.

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सुप्रीम कोर्ट मार्च पर उठाए सवाल

उपेंद्र कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शुरुआती दौर में इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति थी. हालांकि, अब अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं. ऐसे में दोबारा इस तरह की गतिविधियां करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस कदम से लोगों को अनावश्यक परेशानी हो रही है.

तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने पर कुशवाहा ने तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'सब नकारे हुए लोग जा रहे हैं.' कुशवाहा ने विपक्षी नेताओं की इस पहल को देशहित में नहीं बताया. उनके बयान से साफ है कि एनडीए विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से अनुचित मान रहा है.

चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा

कुशवाहा ने कहा कि जब संबंधित संस्थाएं अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी हैं तो इस मुद्दे पर आगे प्रदर्शन करने का औचित्य नहीं है. उन्होंने विपक्ष से ऐसी गतिविधियों से बचने की बात कही, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो. इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विरोध और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की पहल पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है.

विधान परिषद की आठों सीटों पर जीत का दावा

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने दावा किया कि सभी आठ सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 12 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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