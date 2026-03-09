नीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर सरकार ने...'

कैमूर के भभुआ में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार (9 मार्च) को मीडिया से बातचीत की. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि कई लोगों ने हमारी बात का मजाक उड़ाया था. प्रशांत किशोर और जन सुराज सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक तो NDA जीतेगी नहीं और अगर NDA जीत गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे.

हम लोग हवा में बात नहीं करते- प्रशांत किशोर

इसके आगे उन्होंने कहा कि अब आप देख लीजिए. तीन महीने हुए हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है. इस्तीफा तो नहीं दिया है लेकिन अब सीएम नहीं है. ये तो पहले दिन से ही मालूम था. हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं.

'...तो जेडीयू को 25 सीटें नहीं आतीं'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "अगर सरकार ने 10 हजार रुपये देकर वोट नहीं खरीदा होता तो जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आतीं. इस बात पर मैं आज भी कायम हूं."

'नीतीश कुमार सीएम पद पर रहने की स्थिति में नहीं'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सिस्टम कितना भी छुपा दे, नीतीश कुमार को पता है कि वो अब काम नहीं कर सकते हैं. मानसिक और शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार सीएम पद पर रहने की स्थिति में नहीं हैं."

निशांत कुमार पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

निशांत कुमार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हीं के पिता का दल है, वो पार्टी में आए हैं. राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें हमारी शुभकामानएं हैं. लेकिन नीतीश कुमार जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज उनका लड़का राजनीति में आ रहा है. नेता कोई भी हो उसने अपने बेटे के लिए 'सिंहासन' की चिंता जरूर की है. बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की है.

