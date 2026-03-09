नीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर सरकार ने...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर सरकार ने...'

Prashant Kishor on Nitish Kumar: प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे. हमारी इस बात का मजाक उड़ा गया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 07:35 PM (IST)
कैमूर के भभुआ में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार (9 मार्च) को मीडिया से बातचीत की. सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि कई लोगों ने हमारी बात का मजाक उड़ाया था. प्रशांत किशोर और जन सुराज सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक तो NDA जीतेगी नहीं और अगर NDA जीत गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे.

हम लोग हवा में बात नहीं करते- प्रशांत किशोर

इसके आगे उन्होंने कहा कि अब आप देख लीजिए. तीन महीने हुए हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है. इस्तीफा तो नहीं दिया है लेकिन अब सीएम नहीं है. ये तो पहले दिन से ही मालूम था. हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं.

निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने साफ की तस्वीर

'...तो जेडीयू को 25 सीटें नहीं आतीं'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, "अगर सरकार ने 10 हजार रुपये देकर वोट नहीं खरीदा होता तो जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आतीं. इस बात पर मैं आज भी कायम हूं."

'नीतीश कुमार सीएम पद पर रहने की स्थिति में नहीं'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सिस्टम कितना भी छुपा दे, नीतीश कुमार को पता है कि वो अब काम नहीं कर सकते हैं. मानसिक और शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार सीएम पद पर रहने की स्थिति में नहीं हैं."

निशांत कुमार पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

निशांत कुमार पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हीं के पिता का दल है, वो पार्टी में आए हैं. राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें हमारी शुभकामानएं हैं. लेकिन नीतीश कुमार जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज उनका लड़का राजनीति में आ रहा है. नेता कोई भी हो उसने अपने बेटे के लिए 'सिंहासन' की चिंता जरूर की है. बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की है.

बिहार में CM पर सस्पेंस के बीच चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की उठी मांग, लगे पोस्टर-बैनर

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 09 Mar 2026 07:31 PM (IST)
Prashant Kishor Nitish Kumar BIHAR NEWS
