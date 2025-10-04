बिहार चुनाव: दो पूर्व CM पर भरोसा, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को दी ये जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया. कांग्रेस ने दो पूर्व सीएम और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा जताया. अशोक गहलोत राजस्थान तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके है. वहीं अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं. इन नेताओं के अनुभव को देखते हुए पार्टी ने बिहार के चुनाव में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है.

41 जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति

इन तीन नेताओं के साथ कांग्रेस ने 41 जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है. इसमें अविनाश पांडे, भक्त चरण दास, अजय राय, अनील चौधरी, बीवी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया, इरफान अंसारी, रोहित चौधरी और अनील चोपड़ा सहित अन्य नेता शामिल हैं.

बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें आरजेडी, माले और मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है. महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. इस पर मंथन का दौर चल रहा है.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)