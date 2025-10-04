हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: दो पूर्व CM पर भरोसा, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को दी ये जिम्मेदारी

बिहार चुनाव: दो पूर्व CM पर भरोसा, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को दी ये जिम्मेदारी

Bihar Election 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार (4 अक्टूबर) को कांग्रेस ने अहम नियुक्तियां की. पार्टी ने सीनियर पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान किया.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Oct 2025 09:25 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया. कांग्रेस ने दो पूर्व सीएम और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा जताया. अशोक गहलोत राजस्थान तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके है. वहीं अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं. इन नेताओं के अनुभव को देखते हुए पार्टी ने बिहार के चुनाव में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है.

41 जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति

इन तीन नेताओं के साथ कांग्रेस ने 41 जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की है. इसमें अविनाश पांडे, भक्त चरण दास, अजय राय, अनील चौधरी, बीवी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया, इरफान अंसारी, रोहित चौधरी और अनील चोपड़ा सहित अन्य नेता शामिल हैं.

बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है जिसमें आरजेडी, माले और मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है. महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. इस पर मंथन का दौर चल रहा है. 

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 04 Oct 2025 09:05 PM (IST)
Ashok Gehlot Bhupesh Baghel Adhir Ranjan Chowdhury Ashok Gehlot  Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
