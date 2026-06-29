शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर

पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अब बक्सर कनेक्शन लगातार मजबूत होता जा रहा है. जांच एजेंसियों को इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में बक्सर के अपराधियों की संलिप्तता के ठोस सुराग मिले हैं. पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ और अब सीबीआई लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है.

इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि पांचवें आरोपी की तलाश जारी है. जिसको लेकर एक तस्वीर नगर थाने के मुख्य गेट पर चिपकाई गई है. छह जून की रात चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने जांच शुरू की. 9 जून को बक्सर के पीसी कॉलेज के पास रहने वाले विक्की मौर्य, मयंक मिश्रा और विशाल श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

सीबीआई को सौंपी गई थी मामले की जांच

पूछताछ के बाद विशाल श्रीवास्तव को छोड़ दिया गया, जबकि विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया गया. इनके साथ उत्तर प्रदेश के राज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. जांच आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र से गोलू सिंह को गिरफ्तार किया गया.

गोलू की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ मनु ने मऊ की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. सीबीआई उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई. अब जांच एजेंसी पांचवें आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

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यूपी के संजय राय से भी की गई पूछताछ

इस चर्चित हत्याकांड की जांच के दौरान बक्सर जेल में बंद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मतसा गांव निवासी संजय राय को भी सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की. बताया जाता है कि हत्या के कुछ दिनों बाद उसे बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसियों को शक है कि उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर खुद को गिरफ्तार कराया था, ताकि हत्या के मामले से बचा जा सके.

जांच एजेंसी से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे आरोपी

सीबीआई और पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले के आरोपी लगातार जांच एजेंसियों से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई जारी है. जांच एजेंसियों का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपीों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा होगा.

फिलहाल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बक्सर कनेक्शन की परतें लगातार खुल रही हैं. सीबीआई की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि फरार आरोपी कब तक कानून के शिकंजे में आते हैं. बताया जाता है कि यह व्यक्ति बक्सर के चीनी मिल का रहने वाला है. यह तस्वीर आदर्श नगर थाना के मुख्य गेट पर चिपकाए गया है.

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