हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर

शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर

Buxar News In Hindi: पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ और अब सीबीआई लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है. इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

Written By : संजय उपाध्याय |  Updated at : 29 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में अब बक्सर कनेक्शन लगातार मजबूत होता जा रहा है. जांच एजेंसियों को इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में बक्सर के अपराधियों की संलिप्तता के ठोस सुराग मिले हैं. पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ और अब सीबीआई लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है. 

इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि पांचवें आरोपी की तलाश जारी है. जिसको लेकर एक तस्वीर नगर थाने के मुख्य गेट पर चिपकाई गई है. छह जून की रात चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने जांच शुरू की. 9 जून को बक्सर के पीसी कॉलेज के पास रहने वाले विक्की मौर्य, मयंक मिश्रा और विशाल श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. 

सीबीआई को सौंपी गई थी मामले की जांच

पूछताछ के बाद विशाल श्रीवास्तव को छोड़ दिया गया, जबकि विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया गया. इनके साथ उत्तर प्रदेश के राज सिंह को भी गिरफ्तार किया गया. बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. जांच आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह थाना क्षेत्र से गोलू सिंह को गिरफ्तार किया गया. 

गोलू की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ मनु ने मऊ की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. सीबीआई उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई. अब जांच एजेंसी पांचवें आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?

यूपी के संजय राय से भी की गई पूछताछ

इस चर्चित हत्याकांड की जांच के दौरान बक्सर जेल में बंद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मतसा गांव निवासी संजय राय को भी सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की. बताया जाता है कि हत्या के कुछ दिनों बाद उसे बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था. जांच एजेंसियों को शक है कि उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर खुद को गिरफ्तार कराया था, ताकि हत्या के मामले से बचा जा सके.

जांच एजेंसी से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे आरोपी

सीबीआई और पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले के आरोपी लगातार जांच एजेंसियों से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई जारी है. जांच एजेंसियों का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपीों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा होगा.

फिलहाल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बक्सर कनेक्शन की परतें लगातार खुल रही हैं. सीबीआई की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि फरार आरोपी कब तक कानून के शिकंजे में आते हैं. बताया जाता है कि यह व्यक्ति बक्सर के चीनी मिल का रहने वाला है. यह तस्वीर आदर्श नगर थाना के मुख्य गेट पर चिपकाए गया है.

मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?

Published at : 29 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
CBI BIHAR NEWS BUXAR NEWS SUvendu Adhikari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बिहार कनेक्शन, CBI ने बक्सर में चिपकाई आरोपी की तस्वीर
बिहार
मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?
मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?
बिहार
Bihar Monsoon: बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग
बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग
बिहार
पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां
पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
 राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
 राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
रीजनल सिनेमा
Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
हेल्थ
Brain Tumor Symptoms: मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
ट्रेंडिंग
India vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
ABP NEWS
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
Embed widget