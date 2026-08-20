बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, तूफान के साथ वज्रपात की संभावना

मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को बारिश, आंधी-तूफान के साथ तेज हवा के चलने और बिजली गिरने की संभावना है.

मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. लोगों को सलाह दी गई है कि जब भी संभव हो, वे घर के अंदर ही रहें.

अगले तीन दिनों तक खराब रहने वाला है मौसम

वहीं शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई के निवासियों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, अगले तीन दिनों तक पूरे बिहार में मौसम खराब रहने की उम्मीद है.

21 अगस्त को उत्तर-पूर्वी और पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है. पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है. 22 अगस्त को उत्तरी बिहार के ज्यादातर हिस्सों में येलो अलर्ट रहने की उम्मीद है, जबकि दक्षिणी बिहार के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट की संभावना है. खराब मौसम की चेतावनी का सामना करने वाले जिलों में गोपालगंज, सीवान, रोहतास, कैमूर और बक्सर शामिल हैं.

पटना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार

उत्तर-पूर्वी और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान जारी रहने की उम्मीद है. पटना में सुबह मौसम साफ रहा, हालांकि दिन में बाद में बादल छा सकते हैं. राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है.

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बिहार में अब तक सामान्य से 39 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन मानसून अभी भी सक्रिय है. आने वाले दिनों में होने वाली संभावित बारिश से राज्य में बारिश की कमी को कम करने में मदद मिल सकती है.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान लोगों को घर के अंदर रहने, खुले मैदानों और अकेले खड़े पेड़ों से दूर रहने और मौसम संबंधी आधिकारिक सलाह का पालन करने की सलाह दी है.

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