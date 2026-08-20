तेजस्वी पर गिरिराज का पलटवार, बोले- ये चारा चोर का बेटा बोल रहा है

पटना में तेजस्वी के राजभवन मार्च के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है. गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रीपोस्ट करते हुए उन पर निशाना साधा और लिखा- ये चारा चोर का बेटा बोल रहा है.

दरअसल, तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है, जब वह राजभवन मार्च के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए थे. वीडियो में तेजस्वी यादव एक बस में बैठे नजर आ रहे हैं. बस जब पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के सामने से गुजरती है तो वह कार्यालय की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह बीजेपी का दफ्तर है. उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और चंदा चोरी जैसे आरोप लगाते हुए युवाओं से सत्ता से बाहर करने की अपील की.

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"चंदा चोर और पेपर लीक वाले यहीं रहते हैं"

तेजस्वी यादव ने अपने वीडियो में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, चंदा चोरी और पेपर लीक करने वाले लोग यहीं रहते हैं. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है. तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. आरजेडी नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी नेता भी जवाबी हमला कर रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने पुराने मामले का किया जिक्र

तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने उनके परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने अपने पोस्ट में "चारा चोर" शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी नेतृत्व पर हमला किया. गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया जा चुका है. बीजेपी नेता अक्सर इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी पर राजनीतिक हमला करते रहे हैं.

बिहार में चुनावी माहौल के बीच बढ़ी जुबानी जंग

बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी बढ़ गए हैं। रोजगार, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं.

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