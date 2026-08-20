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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी पर गिरिराज का पलटवार, बोले- ये चारा चोर का बेटा बोल रहा है

तेजस्वी पर गिरिराज का पलटवार, बोले- ये चारा चोर का बेटा बोल रहा है

Giriraj Singh Attack on Tejashwi Yadav: तेजस्वी के बीजेपी पर हमले वाले वीडियो पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने X पर पोस्ट रीपोस्ट कर तेजस्वी को "चारा चोर का बेटा" कहा और सियासी हमला बोला.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Aug 2026 03:22 PM (IST)
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पटना में तेजस्वी के राजभवन मार्च के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है. गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रीपोस्ट करते हुए उन पर निशाना साधा और लिखा- ये चारा चोर का बेटा बोल रहा है.

दरअसल, तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है, जब वह राजभवन मार्च के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए थे. वीडियो में तेजस्वी यादव एक बस में बैठे नजर आ रहे हैं. बस जब पटना स्थित बीजेपी कार्यालय के सामने से गुजरती है तो वह कार्यालय की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यह बीजेपी का दफ्तर है. उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और चंदा चोरी जैसे आरोप लगाते हुए युवाओं से सत्ता से बाहर करने की अपील की.

यह भी पढ़ें- बिहार में 11 लाख गरीब परिवारों को तोहफा, मिलेगा पक्का घर

"चंदा चोर और पेपर लीक वाले यहीं रहते हैं"

तेजस्वी यादव ने अपने वीडियो में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, चंदा चोरी और पेपर लीक करने वाले लोग यहीं रहते हैं. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है. तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. आरजेडी नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी नेता भी जवाबी हमला कर रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने पुराने मामले का किया जिक्र

तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने उनके परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने अपने पोस्ट में "चारा चोर" शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी नेतृत्व पर हमला किया. गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया जा चुका है. बीजेपी नेता अक्सर इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी पर राजनीतिक हमला करते रहे हैं.

बिहार में चुनावी माहौल के बीच बढ़ी जुबानी जंग

बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी बढ़ गए हैं। रोजगार, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं.

यह भी पढ़ें- गिरिराज सिंह की दो टूक, 'कांग्रेस अब गांधी वाली नहीं, वोट के लिए मुस्लिम...'

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 20 Aug 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav गिरिराज सिंह Patna News BIHAR NEWS
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