हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?

मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?

Mukesh Sahani House Arrest: 'हाउस अरेस्ट' की जानकारी पार्टी की ओर से सोमवार को दी गई. मुकेश सहनी का कहना है कि सरकार अब लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा रही है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी यूपी के लखनऊ में 'हाउस अरेस्ट' कर लिए गए. सोमवार (29 जून, 2026) को पार्टी की ओर से इसकी जानकारी दी गई. पार्टी की ओर से बताया गया कि मुकेश सहनी को शाहजहांपुर जाना था लेकिन पुलिस-प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया.

यूपी पुलिस-प्रशासन की ओर से ऐसा किए जाने पर मुकेश सहनी ने कहा, "सरकार अब लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा रही है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है. यदि किसी जनप्रतिनिधि को अपने कार्यक्रम में जाने से रोका जाता है तो यह स्पष्ट करता है कि सरकार चर्चा और संवाद से भाग रही है."

'कमजोर नहीं होगा आंदोलन'

चेतावनी भरे लहजे में मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि निषाद समाज के हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि निषाद समाज अब जाग चुका है और अपने सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई आख़िरी दम तक लड़ेगा

यूपी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें शाहजहांपुर एवं अन्य जनपदों के प्रस्तावित दौरे से रोकना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. यह अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें- पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां

पार्टी के बयान में क्या कुछ कहा गया?

पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के पत्र के आधार पर यह निर्देश दिया गया कि उनके जनपद भ्रमण से कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ में ही रोके जाने की बात कही गई है और उनके आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वीआईपी प्रमुख ने कहा कि सरकार जनता के चुने हुए और जनहित में कार्य करने वाले नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. 

वीआईपी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में असंतोष बढ़ेगा और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी. बता दें कि सहनी आज मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उनका रात्रि प्रवास था.

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani UP News Shahjahanpur News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?
मुकेश सहनी को UP पुलिस ने किया 'हाउस अरेस्ट ', शाहजहांपुर जाने से रोका, क्या बोले पूर्व मंत्री?
बिहार
Bihar Monsoon: बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग
बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग
बिहार
पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां
पटना के डालडा गोदाम में भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग बुझाने में जुटीं दर्जनों गाड़ियां
बिहार
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
 राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
 राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
रीजनल सिनेमा
Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
हेल्थ
Brain Tumor Symptoms: मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
ट्रेंडिंग
India vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
ABP NEWS
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
Embed widget