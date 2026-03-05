हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: बिहार की सियासत पर तेजस्वी यादव का यह दावा साबित हुआ सच, अब आगे क्या होगा?

Bihar Politics: बिहार की सियासत पर तेजस्वी यादव का यह दावा साबित हुआ सच, अब आगे क्या होगा?

Bihar News In Hindi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बीच अब कुर्सी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए राजद के दावे सच होते दिख रहे हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जाएंगे. यह ऐलान उन्होंने खुद कर दिया है. ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच अब विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का दिखाया हुआ डर सच साबित होता दिख रहा है. चुनाव के वक्त आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार तव्जजो नहीं देगी और सरकार के बाद उन्हें सीएम पद से हटा देगी.

आरजेडी का सच होता दावा

विधानसभा चुनाव के समय से राजद यही कह रही थी कि अगर बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आईं तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं देगी. अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों की बीच राजद के ये दावे सच होते दिख रहे हैं. 

बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान करने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी से होगा.

सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से आपने मुझ पर जो अटूट विश्वास और निरंतर समर्थन बनाए रखा है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी रहा है. उसी भरोसे की ताकत से हमें बिहार और आप सभी की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने का अवसर मिला. आपके सहयोग और विश्वास ने ही बिहार को विकास और सम्मान की नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है. इसके लिए मैं पूर्व में भी आपका आभार प्रकट करता रहा हूँ और आज पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं.

उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के समय से ही मेरे मन में यह आकांक्षा रही है कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों का भी सदस्य बनकर व्यापक स्तर पर जनसेवा कर सकूँ. इसी भावना के तहत इस बार होने वाले चुनाव में मैं राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा रखता हूं. मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बीच का यह आत्मीय और प्रतिबद्ध संबंध आगे भी यथावत बना रहेगा. विकसित बिहार के निर्माण का हमारा संकल्प पहले की तरह दृढ़ रहेगा. जो भी नई सरकार बनेगी, उसे मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि राज्य की प्रगति की रफ्तार निरंतर बनी रहे.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
BJP RJD NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Politics: बिहार की सियासत पर तेजस्वी यादव का यह दावा साबित हुआ सच, अब आगे क्या होगा?
बिहार की सियासत पर तेजस्वी यादव का यह दावा साबित हुआ सच, अब आगे क्या होगा?
बिहार
नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, ओपी राजभर ने साफ कर दी बिहार की तस्वीर! बताया किस पार्टी से होगा CM
नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, ओपी राजभर ने साफ कर दी बिहार की तस्वीर! बताया किस पार्टी से होगा CM
बिहार
नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां
नीतीश कुमार Exit Plan या कहानी अभी बाकी है? क्या कहते हैं बिहार के सियासी समीकरण, समझें यहां
बिहार
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
'अब होर्मुज को लेकर धमकी नहीं दे पाएगा ईरान', ऐसा क्या करने जा रहे ट्रंप जिससे खत्म होगी भारत की टेंशन?
हरियाणा
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
Rajya Sabha की लिस्ट आते ही कांग्रेस में रार! हरियाणा में कई विधायक गोपाल कांडा के संपर्क में, हिमाचल में प्रतिभा नाराज!
विश्व
Nepal Elections 2026: Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
Gen Z आंदोलन के बाद पहली बार नेपाल में आज चुनाव! जानें किसके बीच कांटे की टक्कर
क्रिकेट
ICC World Cup League 2: बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
बड़ी खबर, क्रिकेट पर पड़ा ईरान-इजरायल तनाव का असर, विश्वकप लीग 2 के मैच को टाला गया
हरियाणा
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
कांग्रेस ने हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, कर्मवीर सिंह बौद्ध को बनाया प्रत्याशी
बॉलीवुड
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती है अनिल कपूर की छोटी बेटी, जानें कहां से कमाई करती हैं रिया कपूर
ट्रेंडिंग
Video: वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
वरमाला के वक्त अचानक चरमराया डोला स्टेज, लड़खड़ाकर गड्ढे में गिरे दूल्हा दुल्हन, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
कम जगह में लगाएं ये 3 खुशबूदार पौधे, रात में मिलेगी नेचुरल फ्रेगरेंस
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget