बिहार की सियासत पर तेजस्वी यादव का यह दावा साबित हुआ सच, अब आगे क्या होगा?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जाएंगे. यह ऐलान उन्होंने खुद कर दिया है. ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच अब विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का दिखाया हुआ डर सच साबित होता दिख रहा है. चुनाव के वक्त आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार तव्जजो नहीं देगी और सरकार के बाद उन्हें सीएम पद से हटा देगी.

आरजेडी का सच होता दावा

विधानसभा चुनाव के समय से राजद यही कह रही थी कि अगर बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आईं तो बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं देगी. अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों की बीच राजद के ये दावे सच होते दिख रहे हैं.

बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान करने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी से होगा.

सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा?

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से आपने मुझ पर जो अटूट विश्वास और निरंतर समर्थन बनाए रखा है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी रहा है. उसी भरोसे की ताकत से हमें बिहार और आप सभी की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने का अवसर मिला. आपके सहयोग और विश्वास ने ही बिहार को विकास और सम्मान की नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है. इसके लिए मैं पूर्व में भी आपका आभार प्रकट करता रहा हूँ और आज पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं.

उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन में कदम रखने के समय से ही मेरे मन में यह आकांक्षा रही है कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों का भी सदस्य बनकर व्यापक स्तर पर जनसेवा कर सकूँ. इसी भावना के तहत इस बार होने वाले चुनाव में मैं राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा रखता हूं. मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बीच का यह आत्मीय और प्रतिबद्ध संबंध आगे भी यथावत बना रहेगा. विकसित बिहार के निर्माण का हमारा संकल्प पहले की तरह दृढ़ रहेगा. जो भी नई सरकार बनेगी, उसे मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि राज्य की प्रगति की रफ्तार निरंतर बनी रहे.