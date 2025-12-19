हिजाब विवाद का असर! राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द

नालंदा में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम रद्द हो गया. वो राजगीर महोत्सव का उद्घाटन करने वाले थे. दोपहर तीन बजे सीएम का कार्यक्रम होना था लेकिन रद्द कर दिया गया. हिजाब खींचने के बाद नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं. 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम नीतश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींच दिया था.

नुसरत परवीन के नौकरी को लेकर आया बड़ा अपडेट

नुसरत परवीन को लेकर ऐसी खबरें थीं कि इस विवाद के बाद उन्होंने नौकरी नहीं करने का फैसला किया. हालांकि, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल ने abp न्यूज़ से कहा कि नुसरत शनिवार (20 दिसंबर) को नौकरी ज्वाइन करेंगी. उन्होंने कहा कि नुसरत न तो घबराई हैं और न ही डरी हुई हैं.

हिजाब विवाद पर गरमाई राजनीति

हिजाब विवाद को लेकर राजनीति गर्म हो गई है. इस मामले में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत रही है और इतिहास में लड़ी गई ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां राजनीतिक आजादी की बजाय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही रही हैं. उनका कहना है कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं.

महिला ने नौकरी ठुकराई- आरजेडी सांसद

सुधाकर सिंह ने महिला की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उसने सरकारी नौकरी ठुकराई, क्योंकि किसी भी महिला और समाज के लिए उसका आत्मसम्मान और धार्मिक मान्यताएं सबसे ऊपर होती हैं.उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें उसके बलिदान को सलाम करना चाहिए. सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की हरकतों को मानसिक रूप से अस्थिर बताया और कहा कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है.उन्होंने यह भी याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. पहले भी विधानसभा के अंदर और बाहर कई बार ऐसा हो चुका है.