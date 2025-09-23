मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वाल्मिकीनगर में 159 योजनाओं का शिलान्यास किया. इस मौके पर उनके साथ साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे. सीएम ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभुको से संवाद भी किया.

वाल्मीकिनगर को 1100 करोड़ की सौगात देने पश्चिमी चंपारण आए नीतीश कुमार ने कहा कि इससे बगहा वाल्मिकीनगर और बेतिया का विकास होगा तभी तो तस्वीर बदलेगी.

सीएम ने जीविका दीदियों का हौसला बढ़ाया

शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री इसके वाल्मीकि सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों के जरिए लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनके प्रयास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है.

वाल्मिकीनगर विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने 11सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर विकास को नई दिशा मिली है. उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं के लागू होने से आने वाले समय में रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा?

धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इससे न सिर्फ वाल्मीकिनगर, बल्कि पूरे पश्चिम चंपारण जिले की तस्वीर बदलेगी. सीएम की इस सौगात से इलाके में विकास की रफ्तार तेज होगी. खासकर पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बता दें कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वाल्मीकिनगर पहुंचे थे, उनका वहां भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ-साथ रहे. शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने लाभुक महिलाओं से मुलाकात की और उनसे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि सरकार की हर पहल का मकसद गरीब, किसान और महिलाओं को सशक्त बनाना है.

