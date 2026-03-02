चिराग पासवान के इस विधायक ने क्षेत्र की जनता के लिए कर दिया बड़ा ऐलान, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) के विधायक प्रकाश चंद्र ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने अपना आधिकारिक आवास ओबरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को समर्पित कर दिया है. एलजेपी (रामविलास) के विधायक प्रकाश चंद्र ने कहा कि जनता के आवास का लोकार्पण होना है. चुनाव के समय मैंने जनता को वचन दिया था कि मुझे जो आवास मिलेगा, जो सुविधाएं मिलेंगी, उस पर आपका अधिकार होगा.

निशुल्क भोजन से लेकर गाड़ी तक उपलब्ध

प्रकाश चंद्र ने कहा कि एलजेपी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान से इसका लोकार्पण कराऊंगा. उन्होंने कहा कि चार मार्च के बाद जनता यहां आकर ठहर सकेगी. उन्होंने कहा कि आवास पर ठहने वाले लोगों के लिए निशुल्क भोजन का प्रबंध होगा. लोगों को यहां से अस्पताल और कहीं जाने के लिए गाड़ियां उपलब्ध होंगी.

आठ एसी कमरे, गीजर के साथ 5 बाथरूम

उन्होंने कहा कि ओबरा में जिस प्रकार की सेवा जनता की हम करते हैं, वैसी ही सेवा हम पटना में भी कर पाएंगे. आवास पर आठ एसी कमरे और गीजर के साथ पांच बाथरूम है. इस तरह से जनता के लिए हम लोग सारी सुविधाएं बहाल कर रहे हैं.

विधायक ने कहा कि आवास विधायकों को रहने के लिए मिलता है लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के कामों को लेकर पटना आने वाले समर्थकों के लिए यह व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के साथ-साथ अधिकारियों को रहने के लिए सुविधा दी जाती है. मैंने अपनी व्यवस्था जनता को समर्पित कर दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोगों को यही करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि पूरे देश को ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत चाहत है, मैं अपनी इच्छा से एसा कर रहा हूं. इसका मतलब यह थोड़ी है कि सबको करना चाहिए.

