ईरान के मिसाइल हमले में बिहार के युवक की मौत, मरीन इंजीनियर थे गोपालगंज के रोहन कुमार

ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध में बिहार के एक युवक की मौत की खबर सामने आई है. ईरान के मिसाइल हमले में मारे गए मरीन इंजीनियर रोहन कुमार उर्फ सोनू गुप्ता गोपालगंज के थावे प्रखंड के विदेशी टोला के रहने वाले थे. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. फिलहाल परिजन पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि, रोहन की मौत के कारणों को लेकर संबंधित एजेंसियों की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए मिसाइल हमले में मौत के दावे की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है.

क्या कहते हैं रोहन के परिजन?

रोहन के छोटे भाई आलोक कुमार ने बताया कि वे (रोहन कुमार) मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. परिजनों के अनुसार वह एडीएनओसी (ADNOC) से जुड़ी एक कंपनी में कार्यरत थे और ड्यूटी के दौरान उनका जहाज सऊदी अरब के समुद्री क्षेत्र में मौजूद था.

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परिजनों के अनुसार, मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को उन्हें कंपनी की ओर से फोन पर पहले यह बताया गया कि ईरान के मिसाइल हमले में रोहन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. करीब एक घंटे बाद दोबारा फोन आया कि उनकी मौत हो गई है. इस सूचना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. रिश्तेदार और स्थानीय लोग रोहन के घर पहुंचने लगे.

पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग

बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रोहन की मौत की खबर से पूरे थावे क्षेत्र में शोक का माहौल है. उन्होंने केंद्र सरकार से मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने तथा शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

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