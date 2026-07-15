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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMuzaffarpur News: गोली मारकर हत्या की, बाइक पर लाश छोड़ गए, मुजफ्फरपुर में मर्डर से मचा हड़कंप

Muzaffarpur News: गोली मारकर हत्या की, बाइक पर लाश छोड़ गए, मुजफ्फरपुर में मर्डर से मचा हड़कंप

Muzafarpur News in Hindi: मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश कुमार (उम्र करीब 30 साल) के रूप में की गई है. घटना का कारण अभी पता नहीं चला है.

Written By : अभिषेक कुमार, बिहार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 01:11 PM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बुधवार (15 जुलाई, 2026) की सुबह युवक का शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ ढाब की है. रात में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

घटनास्थल से जो तस्वीर सामने आई है उसमें यह दिख रहा है कि बाइक साइड स्टैंड पर लगी हुई है और इस पर युवक के शव को बाइक की टंकी पर सुलाकर रखा गया है. घटना की जानकारी आसपास के लोगों को तब मिली जब ग्रामीण शौच के लिए सुबह निकले थे. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. 

किराए के मकान में रहता था युवक

मृतक की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश कुमार (उम्र करीब 30 साल) के रूप में की गई है. युवक वर्तमान में कोल्हुआ चौक के गांधी नगर में किराए के मकान में रहता था. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा मौके पर पहुंचीं. पूरे मामले की जानकारी ली. 

यह भी पढ़ें- ईरान के मिसाइल हमले में बिहार के युवक की मौत, मरीन इंजीनियर थे गोपालगंज के रोहन कुमार

मुहल्ले के लोगों के साथ हुआ था विवाद

घटना के संबंध में परिजन की मानें तो राकेश का कुछ माह पहले मुहल्ले के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर उसे जेल भेजा था. चार-पांच दिन पहले ही जेल से आया था. परिजनों का यह कहना है कि बीते मंगलवार की देर रात उसको बुलाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को सुनसान जगह पर एक बाइक पर छोड़ दिया गया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा ने बताया है कि एक युवक की डेड बॉडी बाइक पर मिली है. प्रथम दृश्टया सिर में गोली लगने से मौत की बात प्रकाश में आई है. इस मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है. परिजन का भी बयान लिया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात कही गई है. परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है. सभी पहलुओं पर जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है. बाइक जब्त कर ली गई है. जब्त बाइक वैशाली जिले के किसी युवक का है.

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Published at : 15 Jul 2026 01:10 PM (IST)
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