चिराग पासवान लाठीचार्ज के बाद गर्दनीबाग पहुंचे, बोले- 'मुख्यमंत्री ने…'

राजधानी पटना में मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को छात्रों ने मार्च निकाला. अलग-अलग कई छात्र संगठन सीएम आवास का घेराव करने निकले थे. इस दौरान पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस घटना के बाद देर शाम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गर्दनीबाग जाकर छात्रों से मुलाकात की.

चिराग पासवान ने छात्रों से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं. उन्होंने यह जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि छात्रों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा. सकारात्मक समाधान की बात भी कही गई है.

'लाठीचार्ज की तस्वीरें विचलित करने वाली'

चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, "आज पटना में 70वीं BPSC परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर मन बेहद विचलित था. ऐसे समय में NDA के एक जिम्मेदार गठबंधन साथी होने के नाते छात्रों की उचित मांगों को सरकार तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी भी थी."

आज पटना में 70वीं BPSC परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरें देखकर मन बेहद विचलित था। ऐसे समय में NDA के एक जिम्मेदार गठबंधन साथी होने के नाते छात्रों की उचित मांगों को सरकार तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी भी थी।



आज पटना पहुंचते ही मैं धरनास्थल पर छात्रों के बीच… pic.twitter.com/hpjhGuWU1a — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 25, 2026

यह भी पढ़ें- CM सम्राट का रक्षा बंधन पर ऐलान, 4 साल तक हर महीने इन्हें मिलेंगे ₹10000

सम्राट चौधरी से मिले चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आज पटना पहुंचते ही मैं धरनास्थल पर छात्रों के बीच पहुंचा, उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना. इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात कर BPSC अभ्यर्थियों, बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों एवं TRE-4 अभ्यर्थियों की मांगों और समस्याओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा."

चिराग पासवान ने कहा, 'मेरा स्पष्ट मानना है कि युवाओं और अभ्यर्थियों की जायज मांगों का समाधान संवाद और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र सकारात्मक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा."

बता दें कि टीआरई-4 के शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हैं तो वहीं छात्रों का दूसरा संगठन 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है. इसी तरह अन्य छात्र संगठनों की अलग मांग है. इन तमाम मुद्दों को लेकर बीते कई दिनों से छात्र गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं. कई बार तेजस्वी यादव भी जाकर मुलाकात कर चुके हैं. शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है.

यह भी पढ़ें- पटना: छात्रों पर लाठीचार्ज से रोहिणी आचार्य आग बबूला, बोलीं- 'सम्राट सरकार…'