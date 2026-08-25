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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम

IIT दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश की मौत पर जताया दुख, उठाए ये कदम

IT दिल्ली ने कहा कि ऐसी दुखद घटना की निष्पक्ष और पूरी जांच होनी चाहिए, इसीलिए आईआईटी दिल्ली एक जांच समिति  का गठन कर रहा है, जो घटना के कारणों की पड़ताल करेगी और व्यवस्था में जरूरी सुधार सुझाएगी.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 25 Aug 2026 09:14 PM (IST)
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आईआईटी दिल्ली ने M.Sc छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत पर दुख जताया है. संस्थान ने कहा, वह इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा है. छात्र ऋषिकेश की याद में 24 अगस्त 2026 को एक शोक सभा आयोजित की गई. इसके अलावा, संस्थान के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सहयोग से उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दी जा रही है.

संस्थान की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, ऋषिकेश कुमार ने जुलाई 2025 में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया था. वह कैंपस के हॉस्टल में रहते थे. इस साल होली के त्योहार के कुछ दिनों बाद जब उनके दोस्तों ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जताई तो उन्हें तुरंत संस्थान की एम्बुलेंस से आईआईटी दिल्ली अस्पताल ले जाया गया. वहां संस्थान के मनोचिकित्सक ने उनकी जांच की. इसके बाद परिवार के कहने पर उन्हें एक खास अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका लगभग एक महीने तक इलाज चला.

'डॉक्टरों ने माता-पिता की देखरेख में रहने की दी थी सलाह' 

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छात्र ने दूसरे सेमेस्टर (जनवरी-मई 2026) से पढ़ाई वापस लेने की अपील की थी, जिसे संस्थान ने स्वीकार कर लिया. जुलाई 2026 में उनके हेल्थ रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद डॉक्टरों ने दोबारा सलाह दी कि उन्हें माता-पिता की देखरेख में रहना चाहिए. जुलाई और अगस्त 2026 में भी संस्थान के डॉक्टरों और काउंसलर्स ने उन्हें परामर्श और इलाज में सहायता दी. छात्र के तीसरे सेमेस्टर (जुलाई-नवंबर 2026) से भी पढ़ाई वापस लेने के आवेदन को संस्थान ने मंजूर कर लिया था.

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आईआईटी दिल्ली ने कहा कि वह अपने छात्रों के मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है. संस्थान में मौजूदा समय में 15 ऑन-कैंपस काउंसलर, एक फुल-टाइम मनोचिकित्सक और दो पार्ट-टाइम मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं. इसके अलावा बाहरी सलाहकारों का खर्च भी संस्थान की उठाया जाता है और इलाज का पूरा खर्च संस्थान ही उठाता है.

IIT दिल्ली ने छात्रों से की ये अपील

IIT दिल्ली ने कहा कि ऐसी दुखद घटना की निष्पक्ष और पूरी जांच होनी चाहिए, इसीलिए आईआईटी दिल्ली एक जांच समिति का गठन कर रहा है, जो घटना के कारणों की पड़ताल करेगी और व्यवस्था में जरूरी सुधार सुझाएगी. इसके अलावा, छात्रों की अनसुलझी शिकायतों के निपटारे के लिए एक बाहरी लोकपाल नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है. आईआईटी दिल्ली ने छात्रों से अपील की है कि वे अपने सुझाव और चिंताएं बेझिझक साझा करें, ताकि कैंपस के माहौल को और अधिक सुरक्षित व मददगार बनाया जा सके. छात्रों का कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 09:13 PM (IST)
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