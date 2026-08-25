प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?

आकाश, प्रलय, शौर्य, नाग, हेलिना और अस्त्रा जैसी मिसाइल अब प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद डीआरडीओ को इन मिसाइलों से जुड़ी टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दी है. रक्षा मंत्री के ऑफिस ने इस बात की घोषणा की. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) जितनी भी पारंपरिक मिसाइलों का निर्माण करता है, उन सभी की तकनीक भारतीय कंपनियों को सौंपी जाएगी (ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी).

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, प्रौद्योगिकी का यह ट्रांसफर, घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर डिफेंस इकोसिस्टम में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

पब्लिक सेक्टर के पास अब तक थी जिम्मेदारी

अभी तक देश में मिसाइल बनाने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर की थी. इनमें BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL (भारत डायनामिक्स लिमिटेड), Munition India Ltd, जिसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के नाम से जाना जाता था, मुख्य तौर पर भारतीय मिसाइलों का निर्माण करती आई हैं. जो पारंपरिक मिसाइल ये कंपनियां बनाती आई हैं, उनमें आकाश, अस्त्र, नाग, हेलिना शामिल हैं. इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, डीआरडीओ के अधीन एक कंपनी, रूस की कंपनी के साथ मिलकर तैयार करती है.

दो तरह की मिसाइल

मिसाइल मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं - पारंपरिक और न्यूक्लियर. ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल यानी न्यूक्लियर और उन जैसी मिसाइल पहले की तरह सरकारी कंपनियां ही निर्माण करेंगी, लेकिन पारंपरिक अब प्राइवेट कंपनियों बनाएंगी. हाल के सालों में सरकार ने कुछ मिसाइल और गोला-बारूद बनाने की जिम्मेदारी पहले से प्राइवेंट कंपनियों के हाथों में दे दी थी. इनमें एटीजीएम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM), वीशोराड यानी Very Short Range Air Defence सिस्टम शामिल था. लेकिन अब सभी तरह की पारंपरिक मिसाइल प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी.

आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल है. इस मिसाइल को सेना के तीनों अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल करती है. भारत इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी करता है. इसके अलावा अस्त्रा, जो एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे फाइटर जेट से डॉग-फाइट के दौरान लॉन्च किया जाता है, दुश्मन के लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए. इसी तरह नाग और हेलिना मिसाइल हैं, जिन्हें टैंक या फिर हेलीकॉप्टर से दागा जाता है. एक त्रिशूल मिसाइल है जिसे युद्धपोतों से लॉन्च किया जाता है.

ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम

जिन मिसाइलों को सामरिक या फिर न्यूक्लियर की कैटेगरी में रखा जाता है, उनमें ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज की मिसाइल शामिल हैं. ब्रह्मोस वही जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाही मचाई थी. अग्नि सीरीज की मिसाइलों को भी स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में रखा जाता है. क्योंकि इस सीरीज की सभी मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं. इसके अलावा पृथ्वी, प्रलय, निर्भय, शौर्य, प्रहार इत्यादि सभी स्ट्रेटेजिक मिसाइल मानी जाती है. इन्हें जरूरत के हिसाब से परमाणु में तब्दील किया जा सकता है.

पारंपरिक या स्ट्रेटेजिक ?

कुछ मिसाइल ऐसी हैं, जिनके बारे में ओपन सोर्स में कम जानकारी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आ सकती हैं. जैसे-प्रलय, रूद्रम, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है और दुश्मन के रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन सेंटर बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा इजरायल की मदद से तैयार की गई बराक-8 या जिसे MRSAM--मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है.

सरकार ने अभी तक प्राइवेट कंपनियों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल यानी मिसाइलों के Privatisation का उद्देश्य देश की सेनाओं की ऑपरेशन्ल क्षमताएं बढ़ाना है. साथ में आयात पर निर्भरता घटाना है.

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सरकार का फोकस गोला-बारूद बनाने पर ज्यादा जोर रहा है. इसी कड़ी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का Corporatisation किया गया था. OFB के अंतर्गत आने वाली फैक्ट्रियों को सात अलग-अलग लिमिटेड कंपनियों में तब्दील कर दिया गया है, जिन्हें अभी भी अपरोक्ष रूप से रक्षा मंत्रालय ही कंट्रोल करती है. इस सबके बावजूद, जिस तरह पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर चीन से लगातार तनातनी जारी है, उससे ऐसा लगता है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा. जैसा कहा भी जाता है, दोस्त बनने में सालों लग जाते हैं लेकिन नीयत एक रात में बदल जाती है.

भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का फायदा उठाने की तैयारी

इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए, सरकार भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का लाभ उठाने की तैयारी भी कर रही है, ताकि घरेलू प्रोडक्शन क्षमताओं में वृद्धि हो सके, रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ बनाया जा सके और सप्लाई चेन में में भारत की MSME कंपनियों को भागीदारी बनाया जा सके.

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