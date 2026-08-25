Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?

प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, प्रौद्योगिकी का यह ट्रांसफर, घरेलू उद्योगों को स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर डिफेंस इकोसिस्टम में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 25 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

आकाश, प्रलय, शौर्य, नाग, हेलिना और अस्त्रा जैसी मिसाइल अब प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद डीआरडीओ को इन मिसाइलों से जुड़ी टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दी है. रक्षा मंत्री के ऑफिस ने इस बात की घोषणा की.  रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) जितनी भी पारंपरिक मिसाइलों का निर्माण करता है, उन सभी की तकनीक भारतीय कंपनियों को सौंपी जाएगी (ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी). 

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, प्रौद्योगिकी का यह ट्रांसफर, घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर डिफेंस इकोसिस्टम में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

पब्लिक सेक्टर के पास अब तक थी जिम्मेदारी

अभी तक देश में मिसाइल बनाने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर की थी. इनमें BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL (भारत डायनामिक्स लिमिटेड), Munition India Ltd, जिसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के नाम से जाना जाता था, मुख्य तौर पर भारतीय मिसाइलों का निर्माण करती आई हैं. जो पारंपरिक मिसाइल ये कंपनियां बनाती आई हैं, उनमें आकाश, अस्त्र, नाग, हेलिना शामिल हैं. इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, डीआरडीओ के अधीन एक कंपनी, रूस की कंपनी के साथ मिलकर तैयार करती है.

दो तरह की मिसाइल

मिसाइल मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं - पारंपरिक और न्यूक्लियर. ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेटेजिक मिसाइल यानी न्यूक्लियर और उन जैसी मिसाइल पहले की तरह सरकारी कंपनियां ही निर्माण करेंगी, लेकिन पारंपरिक अब प्राइवेट कंपनियों बनाएंगी. हाल के सालों में सरकार ने कुछ मिसाइल और गोला-बारूद बनाने की जिम्मेदारी पहले से प्राइवेंट कंपनियों के हाथों में दे दी थी. इनमें एटीजीएम एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM), वीशोराड यानी Very Short Range Air Defence सिस्टम शामिल था. लेकिन अब सभी तरह की पारंपरिक मिसाइल प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी.

आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल है. इस मिसाइल को सेना के तीनों अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल करती है. भारत इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी करता है. इसके अलावा अस्त्रा, जो एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे फाइटर जेट से डॉग-फाइट के दौरान लॉन्च किया जाता है, दुश्मन के लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए. इसी तरह नाग और हेलिना मिसाइल हैं, जिन्हें टैंक या फिर हेलीकॉप्टर से दागा जाता है. एक त्रिशूल मिसाइल है जिसे युद्धपोतों से लॉन्च किया जाता है.

ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया दम

जिन मिसाइलों को सामरिक या फिर न्यूक्लियर की कैटेगरी में रखा जाता है, उनमें ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज की मिसाइल शामिल हैं. ब्रह्मोस वही जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाही मचाई थी. अग्नि सीरीज की मिसाइलों को भी स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में रखा जाता है. क्योंकि इस सीरीज की सभी मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं. इसके अलावा पृथ्वी, प्रलय, निर्भय, शौर्य, प्रहार इत्यादि सभी स्ट्रेटेजिक मिसाइल मानी जाती है. इन्हें जरूरत के हिसाब से परमाणु में तब्दील किया जा सकता है. 

पारंपरिक या स्ट्रेटेजिक ?

कुछ मिसाइल ऐसी हैं, जिनके बारे में ओपन सोर्स में कम जानकारी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आ सकती हैं. जैसे-प्रलय, रूद्रम, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है और दुश्मन के रडार स्टेशन और कम्युनिकेशन सेंटर बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसके अलावा इजरायल की मदद से तैयार की गई बराक-8 या जिसे MRSAM--मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है.

सरकार ने अभी तक प्राइवेट कंपनियों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल यानी मिसाइलों के Privatisation का उद्देश्य देश की सेनाओं की ऑपरेशन्ल क्षमताएं बढ़ाना है. साथ में आयात पर निर्भरता घटाना है.

'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज

सरकार का फोकस गोला-बारूद बनाने पर ज्यादा जोर रहा है. इसी कड़ी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का Corporatisation किया गया था. OFB के अंतर्गत आने वाली फैक्ट्रियों को सात अलग-अलग लिमिटेड कंपनियों में तब्दील कर दिया गया है, जिन्हें अभी भी अपरोक्ष रूप से रक्षा मंत्रालय ही कंट्रोल करती है. इस सबके बावजूद, जिस तरह पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ या फिर चीन से लगातार तनातनी जारी है, उससे ऐसा लगता है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा. जैसा कहा भी जाता है, दोस्त बनने में सालों लग जाते हैं लेकिन नीयत एक रात में बदल जाती है.

भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का फायदा उठाने की तैयारी

इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए, सरकार भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का लाभ उठाने की तैयारी भी कर रही है, ताकि घरेलू प्रोडक्शन क्षमताओं में वृद्धि हो सके, रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ बनाया जा सके और सप्लाई चेन में में भारत की MSME कंपनियों को भागीदारी बनाया जा सके.

'CM हिमंत से शिकायत करूंगा', पवन खेड़ा के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
DRDO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
इंडिया
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
इंडिया
आंध्रप्रदेश में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, एक ही कमरे में मिले शव
आंध्रप्रदेश में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, एक ही कमरे में मिले शव
इंडिया
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
इंडिया
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
क्रिकेट
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
इंडिया
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
इंडिया
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
'आंकड़े चिंताजनक', SIR पर कर्नाटक CM ने उठाए सवाल, CEC से की ये मांग
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget